Лудогорец загуби в Лига Европа, Десподов се класира напред, a 5 отбора си гарантираха 1/8-финал (РЕЗУЛТАТИ)

Седмият кръг от основната фаза на Лига Европа определи бъдещето на някои от отборите в турнира. Българският шампион Лудогорец загуби от шотландския Рейнджърс, но пък Кирил Десподов и неговият ПАОК си гарантираха класиране напред, като дори имат шанс да стигнат до топ 8. Лион запази водачеството си, а освен "хлапетата", още четири отбора си запазиха сигурно място на 1/8-финалите.

Кирил Десподов се класира напред

Най-резултатният от ранните мачове беше този между Бран и Мидтиланд. Двата отбора вкараха общо 6 гола и завършиха при зрелищно равенство 3:3. Едната българска връзка - капитанът на националния отбор Кирил Десподов, заедно с неговия ПАОК, си гарантира класиране на 1/16-финалите, след като постигна престижна победа с 2:0 над испанския Реал Бетис. "Черните орли" имат шансове дори да завършат в топ 8, което би им дало право на участие директно на 1/8-финал, като имат 12 точки - с 2 по-малко от 8-мия Реал Бетис.

Лудогорец загуби от Рейнджърс с 0:1

От късните мачове най-резултатен беше този между Динамо Загреб и ФКСБ, които завършиха при резултат 4:1. Българският шампион Лудогорец загуби от шотланския Рейнджърс с 0:1. Това означава, че "орлите" остават извън първите 24 места, които дават право на участие в елиминационната фаза. Те са 25-ти със 7 точки - с 1 по-малко от 24-тия Селтик. Освен лидера Лион, останалите отбори, които имат сигурно място на 1/8-финалите са Астън Вила, Фрайбург, Мидтиланд и Брага.

Резултати от Лига Европа - 22.01.2026 г.

Фрайбург 1:0 Макаби Тел-Авив

Болоня 2:2 Селтик

Малмьо 0:1 Цървена Звезда

Йънг Бойс 0:1 Лион

Бран 3:3 Мидтиланд

Фейенорд 3:0 Щурм Грац

ПАОК 2:0 Реал Бетис

Виктория Пилзен 1:1 Порто

Фенербахче 0:1 Астън Вила

Брага 1-0 Нотингам Форест

Динамо Загреб 4-1 ФКСБ

Утрехт 0-0 Генк (на полувремето, ще се обнови)

Ференцварош 1-1 Панатинайкос

Ница 3-1 Го Ахед Игълс

РБ Залцбург 3-1 Базел

Рома 2-0 Щутгарт

Селта Виго 2-1 Лил

Рейнджърс 1-0 Лудогорец