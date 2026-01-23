Войната в Украйна:

Лудогорец загуби в Лига Европа, Десподов се класира напред, a 5 отбора си гарантираха 1/8-финал (РЕЗУЛТАТИ)

23 януари 2026, 00:09 часа 416 прочитания 0 коментара
Седмият кръг от основната фаза на Лига Европа определи бъдещето на някои от отборите в турнира. Българският шампион Лудогорец загуби от шотландския Рейнджърс, но пък Кирил Десподов и неговият ПАОК си гарантираха класиране напред, като дори имат шанс да стигнат до топ 8. Лион запази водачеството си, а освен "хлапетата", още четири отбора си запазиха сигурно място на 1/8-финалите.

Кирил Десподов се класира напред

Най-резултатният от ранните мачове беше този между Бран и Мидтиланд. Двата отбора вкараха общо 6 гола и завършиха при зрелищно равенство 3:3. Едната българска връзка - капитанът на националния отбор Кирил Десподов, заедно с неговия ПАОК, си гарантира класиране на 1/16-финалите, след като постигна престижна победа с 2:0 над испанския Реал Бетис. "Черните орли" имат шансове дори да завършат в топ 8, което би им дало право на участие директно на 1/8-финал, като имат 12 точки - с 2 по-малко от 8-мия Реал Бетис.

Рейнджърс и Лудогорец

Лудогорец загуби от Рейнджърс с 0:1

От късните мачове най-резултатен беше този между Динамо Загреб и ФКСБ, които завършиха при резултат 4:1. Българският шампион Лудогорец загуби от шотланския Рейнджърс с 0:1. Това означава, че "орлите" остават извън първите 24 места, които дават право на участие в елиминационната фаза. Те са 25-ти със 7 точки - с 1 по-малко от 24-тия Селтик. Освен лидера Лион, останалите отбори, които имат сигурно място на 1/8-финалите са Астън Вила, Фрайбург, Мидтиланд и Брага.

Резултати от Лига Европа - 22.01.2026 г.

  • Фрайбург 1:0 Макаби Тел-Авив
  • Болоня 2:2 Селтик
  • Малмьо 0:1 Цървена Звезда
  • Йънг Бойс 0:1 Лион
  • Бран 3:3 Мидтиланд
  • Фейенорд 3:0 Щурм Грац
  • ПАОК 2:0 Реал Бетис
  • Виктория Пилзен 1:1 Порто
  • Фенербахче 0:1 Астън Вила
  • Брага 1-0 Нотингам Форест
  • Динамо Загреб 4-1 ФКСБ
  • Утрехт 0-0 Генк (на полувремето, ще се обнови)
  • Ференцварош 1-1 Панатинайкос
  • Ница 3-1 Го Ахед Игълс
  • РБ Залцбург 3-1 Базел
  • Рома 2-0 Щутгарт
  • Селта Виго 2-1 Лил
  • Рейнджърс 1-0 Лудогорец
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
