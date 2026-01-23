Лудогорец загуби в Лига Европа, Десподов се класира напред, a 5 отбора си гарантираха 1/8-финал (РЕЗУЛТАТИ)

Седмият кръг от основната фаза на Лига Европа определи бъдещето на някои от отборите в турнира. Българският шампион Лудогорец загуби от шотландския Рейнджърс, но пък Кирил Десподов и неговият ПАОК си гарантираха класиране напред, като дори имат шанс да стигнат до топ 8. Лион запази водачеството си, а освен "хлапетата", още четири отбора си запазиха сигурно място на 1/8-финалите.
Кирил Десподов се класира напред
Най-резултатният от ранните мачове беше този между Бран и Мидтиланд. Двата отбора вкараха общо 6 гола и завършиха при зрелищно равенство 3:3. Едната българска връзка - капитанът на националния отбор Кирил Десподов, заедно с неговия ПАОК, си гарантира класиране на 1/16-финалите, след като постигна престижна победа с 2:0 над испанския Реал Бетис. "Черните орли" имат шансове дори да завършат в топ 8, което би им дало право на участие директно на 1/8-финал, като имат 12 точки - с 2 по-малко от 8-мия Реал Бетис.
Лудогорец загуби от Рейнджърс с 0:1
От късните мачове най-резултатен беше този между Динамо Загреб и ФКСБ, които завършиха при резултат 4:1. Българският шампион Лудогорец загуби от шотланския Рейнджърс с 0:1. Това означава, че "орлите" остават извън първите 24 места, които дават право на участие в елиминационната фаза. Те са 25-ти със 7 точки - с 1 по-малко от 24-тия Селтик. Освен лидера Лион, останалите отбори, които имат сигурно място на 1/8-финалите са Астън Вила, Фрайбург, Мидтиланд и Брага.
Резултати от Лига Европа - 22.01.2026 г.
- Фрайбург 1:0 Макаби Тел-Авив
- Болоня 2:2 Селтик
- Малмьо 0:1 Цървена Звезда
- Йънг Бойс 0:1 Лион
- Бран 3:3 Мидтиланд
- Фейенорд 3:0 Щурм Грац
- ПАОК 2:0 Реал Бетис
- Виктория Пилзен 1:1 Порто
- Фенербахче 0:1 Астън Вила
- Брага 1-0 Нотингам Форест
- Динамо Загреб 4-1 ФКСБ
- Утрехт 0-0 Генк (на полувремето, ще се обнови)
- Ференцварош 1-1 Панатинайкос
- Ница 3-1 Го Ахед Игълс
- РБ Залцбург 3-1 Базел
- Рома 2-0 Щутгарт
- Селта Виго 2-1 Лил
- Рейнджърс 1-0 Лудогорец