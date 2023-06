Ман Юнайтед вади 45 млн. паунда за "дразнител" на Ливърпул

Пикфорд остава водещ кандидат за нов титулярен вратар на "Олд Трафорд". Той е част от Евертън от 2017-а насам, когато се присъедини от родния си клуб Съндърланд. Той подписа нов договор с Евертън през февруари, но това не бе достатъчно да охлади интереса на Юнайтед.

Желанието на манчестърци да го привлекат идва поради опасения, че Де Хеа няма да преподпише с клуба, тъй като евентуален нов договор ще включва по-ниско финансово възнаграждение за испанеца. Ако преподпише, Де Хеа ще получава с близо 200 000 паунда по-малко седмично, отколкото сега.

Що се отнася до Пикфорд, той може да бъде определен като един от "дразнителите" за вечния враг на Юнайтед - Ливърпул. Мърсисайдци на няколко пъти негодуват срещу вратаря, след като Пикфорд причини тежка контузия на Върджил ван Дайк, извадила бранителя за дълго от игра, а също така и заради бавене на играта в отделни срещи.

Jordan Pickford this is why you and your shit team Everton are getting relegated while Alisson and Liverpool are going for the quadruple 😂😂😂 #LFC #Alisson #Pickford #LIVEVE pic.twitter.com/ijSAstQ3Dj

Jordan Pickford will NOT face any punishment for the challenge that caused Virgil van Dijk's ACL injury. The FA state the incident was seen on the field at the time by the match officials. pic.twitter.com/rE8wbOUPt2