Историческо! Русия планира още едно Световно първенство по футбол през 2026 година

С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, Русия проучва възможността да организира свой собствен паралелен международен турнир за национални отбори като България, които не са се класирали за официалното събитие. Инициативата, описана от няколко европейски и южноамерикански медии като "Световно първенство за изключените", има за цел да поддържа медийното внимание към руския футбол, като същевременно оказва политически натиск върху ФИФА, с крайната цел да проправи пътя за завръщането на страната на световната сцена.
"Мондиалът на изключените"
Русия остава изключена от международни турнири от инвазията в Украйна през 2022 г. Руските клубове и националният отбор продължават да действат в регионален "футболен балон", като играят приятелски мачове без глобална изява или официално признание. Забраната, подкрепена от ФИФА и УЕФА, е прекъснала достъпа до големи турнири и свързаните с тях приходи.
Според информации, Русия е установила контакт с федерациите на Сърбия, Гърция, Чили, Перу, Венецуела, Нигерия, Камерун и Китай относно участието им. Чилийската радиостанция "ADN Deportes" потвърди, че Руската футболна федерация активно планира събитието, като е възможно дори да организира мачове в градове в САЩ - символично провокативно действие, като се има предвид, че официалното Световно първенство също ще се проведе в Северна Америка.
ОЩЕ: САЩ забрани на една държава да присъства на жребия за Мондиал 2026
🚨🌍 Russia is reportedly planning a World Cup alternative for nations that didn’t qualify for the 2026 FIFA World Cup, with teams like Nigeria, Serbia, Cameroon, China, Greece, Chile, and Peru all possible participants.— Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) November 24, 2025
A mini–World Cup loading? 👀🔥 pic.twitter.com/xLydAA7d3X
Въпреки че все още съществуват логистични и дипломатически предизвикателства, особено по отношение на ограниченията за влизане на някои отбори в САЩ, руските власти остават оптимисти, че геополитическите събития биха могли да позволят проектът да продължи в някаква форма. Анализатори отбелязват, че освен спорта, планът отразява използването на футбола от Москва като инструмент за мека сила и международна дипломация.
Ако се реализира, това "Световно първенство за изключените" ще бъде безпрецедентно паралелно спортно събитие, което подчертава нарастващото пресичане на геополитиката и глобалния футбол. Подобен формат би дал шанс и на България да участва. Междувременно докато генералният секретар на Руския футболен съюз Максим Митрофанов заяви, че завръщането на страната в турнирите под егидата н ФИФА и УЕФА е невъзможно, България сподели своято позиция по въпроса.