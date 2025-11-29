Историческо! Русия планира още едно Световно първенство по футбол през 2026 година

С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, Русия проучва възможността да организира свой собствен паралелен международен турнир за национални отбори като България, които не са се класирали за официалното събитие. Инициативата, описана от няколко европейски и южноамерикански медии като "Световно първенство за изключените", има за цел да поддържа медийното внимание към руския футбол, като същевременно оказва политически натиск върху ФИФА, с крайната цел да проправи пътя за завръщането на страната на световната сцена.

"Мондиалът на изключените"

Русия остава изключена от международни турнири от инвазията в Украйна през 2022 г. Руските клубове и националният отбор продължават да действат в регионален "футболен балон", като играят приятелски мачове без глобална изява или официално признание. Забраната, подкрепена от ФИФА и УЕФА, е прекъснала достъпа до големи турнири и свързаните с тях приходи.

Според информации, Русия е установила контакт с федерациите на Сърбия, Гърция, Чили, Перу, Венецуела, Нигерия, Камерун и Китай относно участието им. Чилийската радиостанция "ADN Deportes" потвърди, че Руската футболна федерация активно планира събитието, като е възможно дори да организира мачове в градове в САЩ - символично провокативно действие, като се има предвид, че официалното Световно първенство също ще се проведе в Северна Америка.

Въпреки че все още съществуват логистични и дипломатически предизвикателства, особено по отношение на ограниченията за влизане на някои отбори в САЩ, руските власти остават оптимисти, че геополитическите събития биха могли да позволят проектът да продължи в някаква форма. Анализатори отбелязват, че освен спорта, планът отразява използването на футбола от Москва като инструмент за мека сила и международна дипломация.

Ако се реализира, това "Световно първенство за изключените" ще бъде безпрецедентно паралелно спортно събитие, което подчертава нарастващото пресичане на геополитиката и глобалния футбол. Подобен формат би дал шанс и на България да участва. Междувременно докато генералният секретар на Руския футболен съюз Максим Митрофанов заяви, че завръщането на страната в турнирите под егидата н ФИФА и УЕФА е невъзможно, България сподели своято позиция по въпроса.