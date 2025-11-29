Любопитно:

Историческо! Русия планира още едно Световно първенство по футбол през 2026 година

29 ноември 2025, 12:30 часа 411 прочитания 0 коментара
Историческо! Русия планира още едно Световно първенство по футбол през 2026 година

С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, Русия проучва възможността да организира свой собствен паралелен международен турнир за национални отбори като България, които не са се класирали за официалното събитие. Инициативата, описана от няколко европейски и южноамерикански медии като "Световно първенство за изключените", има за цел да поддържа медийното внимание към руския футбол, като същевременно оказва политически натиск върху ФИФА, с крайната цел да проправи пътя за завръщането на страната на световната сцена.

"Мондиалът на изключените"

Русия остава изключена от международни турнири от инвазията в Украйна през 2022 г. Руските клубове и националният отбор продължават да действат в регионален "футболен балон", като играят приятелски мачове без глобална изява или официално признание. Забраната, подкрепена от ФИФА и УЕФА, е прекъснала достъпа до големи турнири и свързаните с тях приходи.

Според информации, Русия е установила контакт с федерациите на Сърбия, Гърция, Чили, Перу, Венецуела, Нигерия, Камерун и Китай относно участието им. Чилийската радиостанция "ADN Deportes" потвърди, че Руската футболна федерация активно планира събитието, като е възможно дори да организира мачове в градове в САЩ - символично провокативно действие, като се има предвид, че официалното Световно първенство също ще се проведе в Северна Америка.

ОЩЕ: САЩ забрани на една държава да присъства на жребия за Мондиал 2026

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Въпреки че все още съществуват логистични и дипломатически предизвикателства, особено по отношение на ограниченията за влизане на някои отбори в САЩ, руските власти остават оптимисти, че геополитическите събития биха могли да позволят проектът да продължи в някаква форма. Анализатори отбелязват, че освен спорта, планът отразява използването на футбола от Москва като инструмент за мека сила и международна дипломация.

Ако се реализира, това "Световно първенство за изключените" ще бъде безпрецедентно паралелно спортно събитие, което подчертава нарастващото пресичане на геополитиката и глобалния футбол. Подобен формат би дал шанс и на България да участва. Междувременно докато генералният секретар на Руския футболен съюз Максим Митрофанов заяви, че завръщането на страната в турнирите под егидата н ФИФА и УЕФА е невъзможно, България сподели своято позиция по въпроса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Русия отбор Световно първенство по футбол Световно първенство по футбол 2026
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес