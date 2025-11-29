УЕФА забрани на два клуба да участват в европейски турнири за дълъг период от време

Два европейски клуба в момента изтърпяват 7-годишни забрани от всички турнири на УЕФА поради поредица от дисциплинарни нарушения. През последните години европейската футболна централа наложи забрани на редица футболни клубове, както и на цяла Русия. Всички руски клубове в момента са изключени от турнирите на УЕФА – решение, което беше взето скоро след инвазията на страната в Украйна през февруари 2022 г. Два клуба от други страни също изтърпяват наказания, като единият от тях е отстранен за общо седем години още през 2021 г.

Два клуба нямат право да участват в турнирите на УЕФА

Латвийският клуб Вентспилс беше изключен от турнирите на УЕФА, след като европейската футболна федерация го обвини в измама, подкуп и/или корупция, както и в нарушение на честността на мачовете и турнирите. По-конкретно, разследването на УЕФА се фокусираше върху обвиненията за уреждане на мача по време на квалификационен мач за Лига Европа между Вентспилс и отбора от френската Лига 1 Бордо през юли 2018 г. Междувременно президентът на Вентспилс Адлан Шишканов беше обвинен в същите престъпления и получи доживотна забрана от Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА. Спортният мениджър Николай Джакинс, от своя страна, получи четиригодишна забрана по същите обвинения.

Управляващият орган поиска забраните на длъжностните лица да важат в целия свят и ще бъдат в сила до сезон 2027/28 включително. Въпреки това, забраната вече не се прилага, тъй като Вентспилс фалира през юли 2021 г. – месец след обявяването на забраната – поради финансови проблеми и впоследствие беше ликвидиран през януари 2024 г. По-късно същата година бе създаден нов клуб, JFK Вентспилс, който се състезава във втора дивизия на Латвия. Не е ясно дали забраната се отнася и за новия клуб, който трябва да спечели Купата на Латвия или да се класира за Латвийската висша лига и след това да завърши в първите три места през следващия сезон, за да бъде наложена забрана.

Арсенал Тиват отнесе по-тежко наказание

Има и втори отбор, който също е наказан със седемгодишно изключване от турнирите на УЕФА – черногорският Арсенал Тиват, който търпи забрана за уреждане на мачове. Тимът бе обвинен в нарушаване на правилата, свързани с общите принципи на поведение и честността на мачовете и турнирите и уреждането на мачове. УЕФА разследва мач от Лигата на конференциите презз 2023 година срещу арменския отбор Алашкерт, в резултат на което клубът получи първоначално 10-годишно наказание, а защитникът на Арсенал Тиват Никола Челебич – доживотно наказание. Съотборниците му Цетко Манойлович, Радуле Живкович и Душан Палетич получиха 10-годишни наказания, макар че наказанието на Палетич беше отменено след обжалване. След частично успешна жалба наказанието на клуба също беше променено на седем години, до и включително сезон 2031/32.

