29 ноември 2025, 19:42 часа 383 прочитания 0 коментара
Навръх 126-ия си рожден ден: Барса изоставаше с 0:1 в 1-вата минута, но оглави върха в Ла Лига

Барселона отпразнува подобаващо своя 126-и рожден ден! Каталунският гранд изоставаше с 0:1 в първата минута на двубоя срещу Алавес от 14-ия кръг на Ла Лига, но постигна обрат до 3:1. Така "лос кулес" временно излязоха на върха в класирането с 34 точки - с 2 пред Реал Мадрид. "Кралете" обаче са с мач по-малко. Алавес от своя страна е 14-и с 15 точки.

Барса победи Алавес

На "Камп Ноу" гостите изненадващо откриха резултата в 43-тата секунда. Пабло Ибанес се възползва от грешка на Марк Бернал за 0:1. Отговорът не закъсня. В осмата минута комбинация между Алехандро Балде и Рафиня комбинираха, а бразилецът пусна към Ямал, който се разписа за 1:1. В средата на полувремето Гарсия се отчете с важна намеса.

В 26-ата минута обратът бе факт. Дани Олмо остана непокрит и реализира за 2:1. Малко по-късно претенции на домакините за дузпа не бяха уважени. В края на първата част уцели греда и направи голям пропуск. В 57-ата минута удар с глава на Левандовски бе париран от Сивера. След 180 секунди Педри се завърна в игра от контузия, заменяйки Рафиня, и получи капитанската лента.

Ямал и Олмо пропуснаха още хубави ситуации. Пау Кубарси пък предотврати попадение. В третата минута двойно подаване между Ламин Ямал и Дани Олмо завърши с втори гол на халфа  - 3:1.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Ла лига Алавес
