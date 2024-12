Манчестър Юнайтед може да реши дали Гуардиола ще последва съдбата на доскорошния си съсед от "Олд Трафорд"

Пагубната серия на Манчестър Сити продължава да всява смут сред феновете и да повдига въпроси около бъдещето на Пеп Гуардиола на "Етихад". "Гражданите" имат само една победа в последните си 10 мача във всички турнири - почти невъобразимо за отбор, който спечели четири поредни титли във Висшата лига в ослепителен стил. Но тъмните облаци от "Олф Трафорд" застигнаха и съседите им на "Етихад" и сега Гуардиола е застрашен да последва съдбата на уволнения Ерик Тен Хаг.

Неотдавнашната победа с 3:0 преди седмица срещу Нотингам Форест във Висшата лига е единственият успех, който отборът на Пеп е постигнал във всички турнири от края на октомври насам. В сряда вечерта "гражданите" не успяха да се справят с Ювентус в Шампионска лига и загубиха с 0:2, а увереността в съблекалнята изглежда най-ниска за ерата на Гуардиола преди огромния мач с Манчестър Юнайтед в неделя.

Часове преди градското дерби на Манчестър, Гуардиола призна, че има вероятност шефовете на клуба да скъсат новия му догорор, ако тежката серия продължи. Той заяви пред медиите: "Ще съжалявам много, ако напусна сега. Няма да мога да спя или по-лошо, ако си помисля да си тръгна сега… невъзможно. Възможно е да ме уволнят, но да си тръгна сега? Няма шанс. Когато почувствам, че е време да си тръгна, ще си тръгна."

