Иран твърди, че е екзекутиран “един от водещите шпиони“ на Израел

Иран съобщи, че е екзекутирал мъж, когото определи като „един от водещите шпиони“ на Израел.

„Един от водещите шпиони на ционисткия режим в Иран, Бахман Чуби Асл, бе обесен тази сутрин“, съобщи съдебният портал Mizan Online, цитиран от БГНЕС.

Иран и Израел водиха 12-дневна война през юни след безпрецедентни израелски въздушни удари по военни, държавни и ядрени обекти в Ислямската република.

Иран отвърна с ракетни атаки и удари с дронове срещу Израел, държава, която не признава.

След края на конфликта иранските власти обещаха бързи процеси за хора, заподозрени в сътрудничество с Израел. Оттогава властите обявиха няколко ареста и екзекуции на лица, обвинени в работа за Мосад (израелската разузнавателна служба).

На 29 септември съдебните власти заявиха, че Чуби Асл е работил „тясно“ с израелското разузнаване и е имал „привилегирован достъп до жизненоважни и суверенни бази данни“ на Ислямската република. Не се посочва кога е бил арестуван.

Израелските удари през юни убиха високопоставени офицери, ядрени учени и стотици други хора, включително цивилни.

На 9 август съдебните власти обявиха, че са започнали разследване на 20 души, арестувани за предполагаеми връзки с Израел.

Няколко дни по-рано Иран е екзекутирал Рузбех Вади, обвинен, че е предавал информация за ядрен учен, убит по време на конфликта.

