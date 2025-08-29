Манчестър Юнайтед трябва незабавно да върне един от бившите си треньори и изгонена от "Олд Трафорд" звезда

Трудностите на Манчестър Юнайтед под ръководството на Рубен Аморим достигнаха критична точка. Португалският треньор е постигнал само седем победи в 29 мача от Висшата лига - резултат, който разочарова феновете. Сблъсъкът в събота с Бърнли е от голямо значение. Още едно поражение може да предизвика пълна криза и край на престоя на Аморим на "Олд Трафорд". Сега шефовете на Юнайтед получиха указания да върнат легендата на клуба Оле Гунар Солскяер след уволнението му от Бешикташ.

Посъветваха шефовете на Ман Юнайтед да върнат един от бившите си треньори

Солскяер беше уволнен от турския гранд по-рано днес, след като отборът отпадна от плейофите на Конференцията лига от Лозана. 52-годишният треньор едва имаше време да си поеме дъх след като беше уволнен от Бешикташ, но името му вече доминира в заглавията в Манчестър. Бившият халф на Тотнъм, а сега коментатор, Джейми О'Хара предизвика дебат, като настоя, че Юнайтед може да направи далеч по-лош избор от това да върне Солскяер, дори и временно.

Спрягат Солскяер и Моуриньо за поста на Аморим

"Солскяер не е най-лошият вариант на света. Той може да дойде, да бъде временен мениджър, да върне играчите на своя страна", аргументира се той. "Може би не е дългосрочно решение, но те трябва да разрешат проблема. Виждаме как тези клубове понякога изпадат в хаос. Жозе Моуриньо също бе уволнен от Фенербахче, например." О'Хара обаче отхвърли слуховете за завръщането на Моуриньо на "Олд Трафорд".

"Не, не, не можете да го върнете", каза той. "Солскяер е по-добрият вариант за това, от което се нуждаят, за да стабилизират кораба, защото са в лошо положение. В момента са в ужасно положение. И вярвам, че Оле Гунар Солскяер ще върне отбора към формацията, с която играеха преди. Ще върне увереността на играчите, ще им даде малко свобода. И мисля, че може би ще успеят да успокоят нещата, защото в момента Манчестър Юнайтед е подложен на много критики."

Ако Юнайтед отново се обърне към Солскяер, това няма да е безпрецедентно. Норвежецът беше назначен през декември 2018 г. след напускането на Моуриньо, първоначално на временен договор. По време на мандата си Солскяер спечели две места в топ 3 на Висшата лига, трето през 2019/20 и второ през следващия сезон, като завърши само зад Манчестър Сити. Статистически погледнато, той може да се похвали с втория най-добър процент победи от всички мениджъри на Юнайтед в ерата след Фъргюсън – 91 победи от 168 мача, което е 54,2% успеваемост. Само Моуриньо го изпреварва с 58,3%. Тези цифри остават завидни в сравнение с настоящото състояние на Юнайтед.

Юнайтед трябва да си върне една от звездите

Междувременно легендарният Теди Шерингам призова Манчестър Юнайтед да върне Скот Мактоминей в клуба след героичните му изяви в Наполи. Шотландецът се присъедини към "небесносините" миналото лято и преживя невероятен сезон, в който вдъхнови отбора на Антонио Конте да спечели титлата в Серия А, а също така беше номиниран за "Златната топка". Като се има предвид, че той беше закупен за 21 милиона паунда, той донесе на италианския клуб невероятна възвръщаемост на инвестицията. Според Шерингам Юнайтед трябва на всяка цена да се опита да върне МакТоминей. Той счита, че "краката на Каземиро са изчезнали" и че в идеалния случай шотландският национал би го заменил. За съжаление, той признава, че това е много малко вероятно.

