Мбапе изведе Реал Мадрид до върха в Ла Лига (РЕЗУЛТАТИ)

25 януари 2026, 00:12 часа 380 прочитания 0 коментара
Два гола на Килиан Мбапе изведоха Реал Мадрид до върха в Ла Лига. "Кралете" победиха Виляреал с 2:0, което им беше достатъчно да изпреварят Барселона в Испанското първенство. Френският нападател откри резултата в самото начало на второто полувреме, а в края на мача се разписа и от дузпа, за да направи победата на "белия балет" категорична. Така Реал Мадрид записа втора поредна победа в Ла Лига, откакто Алваро Арбелоа пое отбора.

Реал Мадрид ще пренощува на върха в Ла Лига

Първият успех под ръководството на 43-годишния испанец дойде срещу последния Леванте. В същия кръг Барселона сбърка, като загуби от Реал Сосиедад с 1:2. Това позволи на "кралете" да се доближат на само една точка зад кръвния си враг. След победата "белите" ще прекарат нощта на първо място в Ла Лига, но каталунците са с мач по-малко. Възпитаниците на Ханзи Флик са домакини на Реал Овиедо на 25 януари от 17:15 ч. българско време и най-вероятно ще си върнат едната точка преднина.

Килиан Мбапе и Вини Жуниор

Килиян Мбапе вкара 21 гола в 21 мача от Ла Лига

В мача срещу Виляреал Реал Мадрид напълно доминираше. "Белите" владееха топката през почти 60% от времето и допуснаха само един точен удар към вратата на Тибо Куртоа. От своя страна, те отправиха цели 12 удара, но само 4 от тях бяха в целта. Въпреки това Килиан Мбапе успя да се разпише в 47-мата минута и в 4-тата минута на добавеното време, за да уформи крайното 0:2. Така той стигна квотата от 21 гола в 21 мача от Ла Лига.

Резултати от Ла Лига - 24.01.2026 г.

  • Райо Валекано 1:3 Осасуна
  • Валенсия 3:2 Еспаньол
  • Севиля 2:1 Атлетик Билбао
  • Виляреал 0:2 Реал Мадрид

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
