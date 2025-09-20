Милан се възползва от грешката на Ювентус - "росонерите" с най-голямата си победа от старта на сезона!

Италианският гранд Милан записа най-изразителната си победа от старта на новия сезон 2025/26, побеждавайки Удинезе с 3:0 като гост в среща от 4-ия кръг на Серия А. "Росонерите" се възползваха от грешката на лидера в класирането Ювентус от по-рано през деня, за да скъсят изоставането си до първото място, а с основна заслуга за победата бе Кристиан Пулишич, който се отчете с две попадения и асистенция.

Кристиан Пулишич изведе Милан до победа над Удинезе

Ювентус, който стартира сезона с три поредни победи, изненадващо не успя да победи Верона след равенство 1:1. Милан не чака втора покана и си свърши работата при визитата на Удинезе. В 40-ата минута на двубоя Пулишич изведе "росонерите" напред в резултата, а след почивката американецът даде асистенция за Юсуф Фофана, който удвои.

Милан се доближи на точка зад лидера Ювентус

Седем минути по-късно Пулишич вкара трети гол за Милан, възползвайки се от асистенция на Адриен Рабио, който премина на "Сан Сиро", след като бе изгонен за сбиване със съотборник в бившия му клуб. В следващите минути и двата тима извършиха куп промени по съставите си, а единственото, което остана непроменено, бе резултатът.

Милан затвори срещата и прибра трите точки, с които се позиционира трети с 9 точки - с равен актив с втория Наполи и на точка зад лидера Ювентус. Удинезе пък допусна първата си загуба през сезона и остава на шесто място със 7 точки. В следващия кръг Милан домакинства на Наполи, а Удинезе гостува на Сасуоло.

