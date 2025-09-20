Войната в Украйна:

ЦСКА 1948 с разгром в топ 4 на efbet Лига! "Червените" изпревариха Лудогорец и дишат във врата на Левски

20 септември 2025, 21:20 часа 397 прочитания 0 коментара
Отборът на ЦСКА 1948 продължава с чудесното си представяне от началото на новия сезон 2025/26 в efbet Лига. "Червените" постигнаха разгромна победа над отбор от топ 4 на временното подреждане - Локомотив Пловдив. Тимът от Бистрица победи пловдивчани с 4:0 като домакин в среща от 9-ия кръг на българското първенство, като по този начин изместиха Лудогорец от второто място и се доближиха на само една точка зад Левски, макар и с мач повече.

Още в 20-ата минута ЦСКА 1948 бе принуден да извърши смяна, тъй като Гашевич се контузи, а Карион влезе на негово място. В края на полувремето именно резервата Карион асистира за 17-годишния нападател Марто Бойчев, който успя да открие резултата. След почивката се разписа и далеч по-опитният нападател Атанас Илиев, който покачи на 2:0.

ЦСКА 1948

Малко по-късно ЦСКА 1948 извърши три смени, които веднага дадоха резултат. В средата на втората част влезлият като резерва Мамаду Диало успя да отбележи два гола в рамките на три минути, за да направи резултата 4:0. До края "червените" запазиха солидния си аванс и взеха шестата си победа от началото на сезона, като имат и едно равенство и две загуби.

В класирането ЦСКА 1948 излезе на второ място с 19 точки - на пункт зад Левски. Лудогорец е трети с 18 точки, а Локомотив Пловдив е четвърти с 16 точки, като това бе първа загуба за "смърфовете" от началото на сезона.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
