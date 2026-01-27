Млад суперталант на Барса изненадал президента като избрал ПСЖ

Младият суперталант на Барселона Дро Фернандес вече официално е част от ПСЖ, след като парижани го обявиха. Те го привлякоха от каталунския гигант срещу 8 милиона евро. 18-годишният испански халф ще носи номер 27 в новия си отбор, а договорът му е до 2030 г. Това, което направи негативно впечатление около трансфера му, беше изказването на президента на Барселона Жоан Лапорта. Той твърди, че е изненадан от това, че Фернандес напуска клуба, тъй като двамата са обсъждали дългосрочното бъдеще на младока в Барселона.

Дро Фернандес: „Това е момент на огромна гордост за мен“

Ето какво каза Дро Фернандес за трансфера си в ПСЖ: „Много съм щастлив и горд, че се присъединявам към Пари Сен Жермен. Това е момент на огромна гордост за мен и моето семейство. ПСЖ е огромен клуб, който следя от детството си и където много велики легенди са правили история. Невероятно съм развълнуван и мотивиран да играя и да дам всичко от себе си за тази фланелка“.

Dro Fernández s’engage avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️



Le milieu de terrain espagnol de 18 ans, qui portera le numéro 27, a signé un contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2030. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2026

Жоан Лапорта: „Имахме споразумение той да удължи договора си“

Мнението на Жоан Лапорта за трансфера е следното: „Напускането на Дро ме изненада. Имахме споразумение той да удължи договора си на 18 години, след което агентът му каза, че в крайна сметка е променил решението си. Това беше неприятна ситуация“. Освен това, Лапорта смята, че трансферът на Фернандес може да послужи като лош пример за другите младоци от известната школа на Барселона Ла Масия. Така може да се стигне до още изходящи трансфери на млади таланти, мотивирани от големи суми пари.

