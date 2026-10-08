Въпреки слуховете: Бразилско крило остава в Реал Мадрид

Крилото на Реал Мадрид Родриго ще остане в клуба поне до края на сезон 2026/27, според журналиста Фабрицио Романо. Ръководството на испанския футболен гранд няма намерение да продава или да дава под наем 25-годишния бразилец през зимния трансферен прозорец. Клубът е доволен от напредъка на неговото възстановяване, след като през март Родриго претърпя операция заради разкъсване на предна кръстна връзка и увреден страничен менискус на дясното коляно.

Родри ще пропусне общо над 300 дни

Реал Мадрид очаква крилото да се завърне в игра не по-рано от началото на 2027 година. Договорът на Родриго с клуба изтича на 30 юни 2028 г. Бразилецът получи сериозната контузия на коляното още в началото на месец март. Очаква се той да пропусне над 300 дни заради травмата. Откакто пристигна в Реал Мадрид, Родриго имаше 15 различни повода да пропуска мачове на "кралете". До този момент той беше отсътсвал най-много 66 дена, а максималният брой пропуснати срещи беше 12.

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Родриго е оценен на 45 милиона евро

Родриго премина в Реал Мадрид от Сантос през лятото на 2019 г. срещу 45 милиона евро. От тогава той изигра 297 мача за "кралете", като вкара 71 гола и даде 57 асистенции. С отбора крилото спечели Суперкупата на Испания и Купата на Краля по 3 пъти, по 2 пъти Шампионска лига и Суперкупата на Европа и по веднъж Ла Лига, Световното клубно първенство и Интерконтиненталната купа. Според специализирания сайт "transfermarkt", пазарната оценка на Родриго е 45 милиона евро.

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