На носилка и откаран с линейка: Вратарят на Барселона приключи сезона в болница

Сезонът за Марк-Андре тер Щеген приключи: това смятат медиите в Испания, след като късно снощи стражът на Барселона получи ужасяваща контузия в мача срещу Виляреал. Той бе изваден от терена на носилка, като на лицето му бе изписана неистова болка.

Тер Щеген контузи коляното си при приземяване след отскок за висока топка. Той се извиваше от болка на терена, сочейки коляното си, а малко по-късно бе качен на линейка и откаран в болница. Очаква се точна диагноза на неговата контузия, но се смята, че няма да играе повече този сезон.

🔵🔴⚠️ Marc André ter Stegen leaving the stadium for tests after his bad injury. pic.twitter.com/bj8q1dc8QA

Вратарят на Барселона получи подкрепа от привърженик на отбора, който отиде специално до болницата, за да му вдъхне кураж. Сега пред наставника на каталунците Ханзи Флик стои важно решение: дали да търси нов вратар, който да пази вратата на отбора до края на сезона.

A Barça fan wore a Ter Stegen shirt and went to the hospital to support him.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/wdoDuGitQq