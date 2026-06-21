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"Той е първият футболист, който си работи от вкъщи": Президентът на Бразилия се подигра на Неймар

21 юни 2026, 12:14 часа 910 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Той е първият футболист, който си работи от вкъщи": Президентът на Бразилия се подигра на Неймар

Участието на Неймар на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, се превърна в държавен въпрос в Бразилия. Президентът на страната Луис Инасио Лула да Силва коментира състоянието на 34-годинишния играч, като отправи остра шега по негов адрес. Коментарът на държавния глава не идва случайно. Неймар бе открит поддръжник на бившия президент Жаир Болсонаро и Лула добре знае това. По тази причина той не пропусна възможност да коментира ролята на футболиста в националния отбор.

Президентът на Бразилия с остра шега по адрес на Неймар

Президентът се пошегува с Неймар, наричайки отсъстващия нападател първият играч на националния отбор, който "работи от вкъщи". Говорейки на събитие в Бело Оризонте, на което бяха обявени инвестиции в онкологията за бразилската система за обществено здравеопазване, Лула попита едно момче от публиката кой според него е най-добрият играч на "селесао". "Неймар", отговори детето, което предизвика бърз отговор от президента. "Неймар дори не играе. Неймар е първият в света играч от националния отбор, който си работи от вкъщи", засмя се Лула. "Вчера видях тази шега в интернет. Скоро ще трябва да сформират национален отбор с помощта на изкуствен интелект - единадесет Пелета."

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Неймар

Ще играе ли Неймар за Бразилия?

Неймар от месец се възстановява от контузия в прасеца и все още не е стъпвал на терена на Мондиал 2026. Той пропусна равенството 1:1 на Бразилия с Мароко в първия мач от група С и също така не участва в двубоя от втория кръг в петък срещу Хаити, който "селесао" спечели с 3:0. Нападателят остана в лагера на Бразилия в Ню Джърси, вместо да пътува с отбора до Филаделфия, като следваше индивидуална тренировъчна програма в опит да бъде готов за последния мач от груповата фаза срещу Шотландия в сряда, 24 юни.

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В събота 34-годишният нападател взе участие във физически упражнения и тренировки с топка в тренировъчния център на отбора заедно с левия бек Алекс Сандро, който също пропусна мача. След края на двубоя с Хаити селекционерът Карло Анчелоти зарадва бразилските фенове с новината, че Неймар ще бъде на разположение за предстоящата среща с Шотландия. Дон Карло все пак ще прецени дали пусне легендарния си футболист в игра на база представянето му по време на тренировките следващите дни.

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Луис Инасио Лула Да Силва Неймар Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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