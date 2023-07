"Не искаме сделка с руснаци": Италианци отрязаха 8-милионна оферта по "етични причини"

От Спартак Москва са имали интерес към бразилеца Рожерио, като са били готови да платят достатъчно, за да го вземат. Преговорите обаче са пропаднали, след като ръководството е преценило, че не иска да прави сделки с руснаци, за да бъде чиста съвестта им.

"Напълно вярно е. Преговорите бяха осъществени от неговия адвокат и имаше предложение за 8 милиона евро", заяви Карневали пред италианския вестник Gazzetta dello Sport.

Sassuolo CEO Carnevali: “We received €8m bid for Rogerio from Spartak Moscow but we decided not to negotiate with Russian clubs” ⛔️🟢



“Rogerio remains on the market as we could lose him on free transfer in 2024 but we don’t want to make deals with Russian clubs”, told Gazzetta. pic.twitter.com/CLwqeIW3cs