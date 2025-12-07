Няма Лукаку - няма проблем: Играещ под наем от Юнайтед поведе Наполи към върха след успех над Ювентус (РЕЗУЛТАТИ)

Наполи постигна изключително ценен успех с 2:1 в дербито с Ювентус от 14-ия кръг на Серия "А". В герой на вечерта се превърна подвизаващият се под наем от Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд, който вкара и двата гола за "партенопейците", като влезе по най-добрия начин в бутонките на контузения таран Ромелу Лукаку. Почетното попадение за "Старата госпожа" бе дело на Кенан Йълдъз в 59-ата минута.

Хойлунд блести за Наполи!

Възпитаниците на Антонио Конте доминираха в по-голяма част от мача на стадион "Диего Армандо Марадона". Те събраха 31 точки на върха в класирането, изпреварвайки втория Интер с една. Милан допълва топ 3 с 28 пункта и двубой по-малко.

Лацио и Болоня не се победиха

В по-ранен мач Лацио и Болоня завършиха 1:1. Попаденията паднаха още през първото полувреме, като Густав Исаксен даде аванс на домакините от Рим, а Йенс Одгор изравни. Лацио заема 10-то място с 19 точки, а Болоня е на пета позиция с 25 пункта.

В 38-ата минута Федерико Равалиа спаси удар на Матия Дзакани, но топката се върна при Густав Исаксен, който от непосредствена близост не сгреши и даде аванс на домакините. 120 секунди по-късно Надир Дзортеа се измъкна отдясно и отправи удар, но вратарят на Лацио Иван Проведел отби, а при добавката Йенс Одгор изравни.

След подновяването на играта "римските орли" имаха преимущество, но Равалиа отрази удари на Гендузи, Канчелиери и Нослин. В 79-ата минута Лацио остана с човек по-малко, след като Марио Хила Фуентес получи втори жълт и съответно червен картон.

Резултати от 14-ия кръг на Серия "А"

Кремонезе – Лече – 2:0

Каляри – Рома – 1:0

Лацио – Болоня – 1:1

по-късно днес:

Наполи - Ювентус

от събота:

Сасуоло - Фиорентина - 3:1

Интер - Комо - 4:0

Верона - Аталанта - 3:1