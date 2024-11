Няма спиране дори на 37 години: Меси е на крачка от пореден рекорд

Суперзвездата на световния футбол Лионел Меси е на крачка от пореден рекорд. Аржентинският нападател е много близо до това да счупи постижението на американеца Лендън Донован за най-много направени асистенции в международния футбол.

Лионел Меси изигра основна роля за победата на Аржентина над Перу с 1:0 в световна квалификация. Именно 37-годишният офанзивен футболист асистира на Лаутаро Мартинес за попадението на „гаучосите“ в 55-ата минута на двубоя.

Leo Messi equals Landon Donovan for most assists in men's international football history (58) 🎁 pic.twitter.com/e4IYznu5Ng