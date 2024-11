Фамозна атака на Меси и Лаутаро спаси Аржентина! Ас на Реал Мадрид спря Бразилия (ВИДЕО)

Световният шампион Аржентина постигна трудна победа над Перу с 1:0 като домакин в среща от световните квалификации в зона "Южна Америка". Единственото попадение в мача отбеляза Лаутаро Мартинес, който се възползва от асистенция на Лионел Меси, за да вкара красив гол във вратата на последния в подреждането в групата.

Меси и Лаутаро взаимодействаха по великолепен начин при атака на Аржентина, като Лео успя да му центрира топката удобно за странична ножица. Мартинес не чака втора покана и се хвърли акробатично, за да засече кълбото в мрежата на Перу. До края на мача "гаучосите" не успяха да си подсигурят победата с втори гол, но и Перу не намери път към противниковата врата.

