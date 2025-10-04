Войната в Украйна:

Нова драматична загуба за шампиона! Челси свали Ливърпул от върха в Англия с гол в последните секунди

04 октомври 2025, 21:38 часа 359 прочитания 0 коментара
Нова драматична загуба за шампиона! Челси свали Ливърпул от върха в Англия с гол в последните секунди

Шампионът Ливърпул загуби втори пореден мач от Висшата лига с гол след 90-а минута! Челси нанесе трето поредно поражение на мърсисайдци във всички турнири. След като загубиха от Кристъл Палас в миналия кръг и от Галатасарай в Шампионската лига, сега "червените" паднаха с 1:2 в Лондон. "Сините" поведоха през първото полувреме, но Коди Гакпо върна гостите в мача с гол през втората част. Челси все пак заслужено стигна до трите точки с попадение в 96-а минута.

И Челси излъга Ливърпул с гол в добавеното време

Гол на Естевао на празна врата в шестата минута на допълнителното време след подаване на Марк Кукурея осигури ценния успех в полза на световния клубен шампион. Секунди след попадението мениджърът на лондончани Енцо Мареска получи втори жълт и съответно червен картон заради невъздържана проява и напусна принудително резервната скамейка. Преди това в 14-ата минута Мало Густо асистира за Мойсес Кайседо, който даде аванс за "сините". "Червените" пропуснаха да се върнат в мача чрез Александър Исак и Мохамед Салах.

Челси - Ливърпул

Мърсисайдци изравниха, но не успяха да задържат точката за втори пореден мач

Шампионът във Висшата лига от миналия сезон изравни чрез Коди Гакпо в 63-ата минута. Натискът на Челси в самия край на двубоя в Западен Лондон даде резултат и Естевао осигури ценния успех за "сините", които се изкачиха на шеста позиция в класирането. Ливърпул остава на втора позиция във Висшата лига с 15 точки.

ОЩЕ: Арсенал взе лондонското дерби с Уест Хем, Маунт и Шешко блестят за Юнайтед

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Челси Ливърпул Висша лига информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес