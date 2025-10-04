Нова драматична загуба за шампиона! Челси свали Ливърпул от върха в Англия с гол в последните секунди

Шампионът Ливърпул загуби втори пореден мач от Висшата лига с гол след 90-а минута! Челси нанесе трето поредно поражение на мърсисайдци във всички турнири. След като загубиха от Кристъл Палас в миналия кръг и от Галатасарай в Шампионската лига, сега "червените" паднаха с 1:2 в Лондон. "Сините" поведоха през първото полувреме, но Коди Гакпо върна гостите в мача с гол през втората част. Челси все пак заслужено стигна до трите точки с попадение в 96-а минута.

И Челси излъга Ливърпул с гол в добавеното време

Гол на Естевао на празна врата в шестата минута на допълнителното време след подаване на Марк Кукурея осигури ценния успех в полза на световния клубен шампион. Секунди след попадението мениджърът на лондончани Енцо Мареска получи втори жълт и съответно червен картон заради невъздържана проява и напусна принудително резервната скамейка. Преди това в 14-ата минута Мало Густо асистира за Мойсес Кайседо, който даде аванс за "сините". "Червените" пропуснаха да се върнат в мача чрез Александър Исак и Мохамед Салах.

Мърсисайдци изравниха, но не успяха да задържат точката за втори пореден мач

Шампионът във Висшата лига от миналия сезон изравни чрез Коди Гакпо в 63-ата минута. Натискът на Челси в самия край на двубоя в Западен Лондон даде резултат и Естевао осигури ценния успех за "сините", които се изкачиха на шеста позиция в класирането. Ливърпул остава на втора позиция във Висшата лига с 15 точки.

ОЩЕ: Арсенал взе лондонското дерби с Уест Хем, Маунт и Шешко блестят за Юнайтед