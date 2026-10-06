Обръчът около Манчестър Сити се затяга: Нов скандал и страх от изпадане

Проблемите около Манчестър Сити продължават да се трупат дни след тежкото решение на независимата комисия за нарушенията на финансовите правила на Висшата лига. Докато "гражданите" обжалват заключенията и са изправени пред потенциално безпрецедентна санкция, един от основните им партньори - криптоборсата OKX, отново попадна под светлините на прожекторите заради огромна глоба от американските власти.

Удар и по един от големите партньори на Сити

OKX, която е партньор на Манчестър Сити от 2022 година, се е съгласила да плати над 504 млн. долара на американските власти още през февруари 2025 г. Компанията призна вина за управление на нелицензиран бизнес за парични преводи в САЩ.

Според американското Министерство на правосъдието недостатъчните механизми за контрол са позволили платформата да бъде използвана за над 5 млрд. долара подозрителни трансакции и приходи от престъпна дейност.

Темата отново излезе на преден план именно сега заради собствените проблеми на Сити и продължаващото партньорство между двете страни.

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Съперниците на Сити очакват най-тежкото

Междувременно Sky Sports съобщава, че сред клубовете във Висшата лига има очаквания Манчестър Сити да не бъде част от английския елит през следващия сезон, ако обжалването му се провали.

Независимата комисия установи сериозни нарушения на финансовите правила в продължение на девет сезона, включително използване на фиктивни търговски договори за изкуствено увеличаване на приходите. Сити категорично отхвърля заключенията, обяви се за невинен и вече официално внесе жалба.

Предстои отделно да бъде определена и санкцията. Сред възможностите са сериозна глоба, отнемане на точки, трансферно ембарго или изваждане от Висшата лига. Според Sky Sports част от съперниците на "гражданите" смятат, че обикновена финансова санкция или ограничено отнемане на точки няма да съответстват на мащаба и продължителността на установените нарушения.

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