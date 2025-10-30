Любопитно:

Огромен удар за европейския шампион! ПСЖ загуби един от най-добрите си футболисти

Нападателят на Пари Сен Жермен Дезире Дуе ще отсъства от терените няколко седмици заради мускулно разкъсване, като най-вероятно ще се върне в игра чак през месец февруари, пише вестник "Екип". Той получи травмата на дясното бедро на мача с Лориен (1:1) в сряда, като още на терена извика от болка. Луис Енрике бе решил да смени футболиста няколко минути по-рано, но забавянето доведе до инцидента, а Дуе напусна игрището на носилка с лице, обляно в сълзи и под аплодисментите на публиката на стадион "Мустоар".

След мача треньорът на Луис Енрике заяви, че е рано да се правят прогнози, като нарече контузията "странна", но се надява да не е сериозна. Това е и нов удар за ПСЖ, който ще загуби Дезире Дуе за нов период от време, след като той пропусна целия септември заради контузия на глезена. Нападателят се бе завърнал в страхотна форма с три гола и две асистенции в последните мачове.

Според "Екип" Дезире Дуе няма да играе за ПСЖ повече в груповата фаза на Шампионската лига, както и за националния тим на Франция до края на годината. Припомняме, че в края на миналия сезон той отбеляза гол на финала на Шампионска лига и помогна за историческия триумф на клуба, като се превърна в едва третия тинейджър в историята, който отбелязва гол в спор за най-ценния европейски трофей.

