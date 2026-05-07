Още преди финала на Шампионска лига - вече има сигурен носител на "Златната обувка"

След отпадането на Байерн Мюнхен на полуфиналите на Шампионската лига, нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе на практика си осигури голмайсторския приз в турнира, пише вестник "Екип". Капитанът на националния отбор на Франция има 15 гола в турнира през този сезон, а най-сериозният му конкурент за "Златната обувка" - Хари Кейн от Байерн, завърши участието си с 14 попадения.

Килиан Мбапе печели "Златната обувка" за голмайстор в Шампионска лига

От оставащите играчи в турнира Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен има 10 гола от 15 мача, което е отличен атестат, но е твърде малко вероятно грузинският национал да вкара пет или повече на финала срещу Арсенал на 30 май в Будапеща. Усман Дембеле от ПСЖ има 7 гола до момента, а най-добрият стрелец на Арсенал - Габриел Мартинели, има в актива си само 6.

Така Килиан Мбапе ще стане за втори път голмайстор на Шампионската лига, след като беше и през сезон 2023-24, когато вкара 8 попадения с екипа на Пари Сен Жермен. Той обаче продължава да жадува за трофея в Шампионска лига, след като напусна ПСЖ, за да се бори за отличието с екипа на най-титулувания клуб Реал Мадрид. Още на следващия сезон ПСЖ спечели Шампионска лига без него, а сега отново е на финал.

