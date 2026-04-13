Политически скандал може да върне Италия на Мондиал 2026

След като надеждите на Италия за участие на Световното първенство през 2026 г. бяха разбити от Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи, пред италианците все пак може да се отвори неочаквана възможност да се върнат в надпреварата. Причината за това е свързана с нестабилната политическа обстановка в Иран, която би могла да доведе до евентуалното им оттегляне от турнира.

Как Италия може да заеме мястото на Иран на Световното първенство?

Макар сценарият да звучи малко вероятен на пръв поглед, той не е напълно изключен. По информация на "The Athletic", във ФИФА се разглежда възможността за организиране на извънреден междуконтинентален плейоф, ако се стигне до освобождаване на място. В него биха участвали два отбора от АФК и два от УЕФА сред некласиралите се тимове, като Италия е сред най-вероятните европейски участници.

Още: 300 000 евро за провал? Донарума проговори за скандалните бонуси в лагера на Италия

В началото на напрежението между Иран и САЩ беше припомнено, че по разпоредба от член 6 на регламента за Мондиал 2026 се дава правомощие на ФИФА да вземе окончателно решение при отказ на даден участник. Това означава, че световната футболна централа разполага със свободата да предприеме различни мерки, включително да замени оттеглил се отбор с друг по свое усмотрение.

Още: Добре, че са италианците, за да се успокоим за българския футбол