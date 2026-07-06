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Португалия - Испания НА ЖИВО: Пропуск на "Ла Роха" на старта

06 юли 2026, 22:17 часа 4304 прочитания 0 коментара

Отборите на Испания и Португалия играят при резултат 0:0 в битка място на 1/4-финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Двете страни от Иберийския полуостров не са показали най-добрите си лица до момента и се надяват това да се случи именно в този двубой. Очакванията към срещата са огромни след онова паметно 3:3 в груповата фаза на Мондиал 2018, когато Кристиано Роналдо се отчете с хеттрик за "мореплавателите". Тази вечер едва ли ще паднат шест гола, но със сигурност шоуто ще е голямо.

НА ЖИВО: Испания 0:0 Португалия 

Луис де ла Фуенте и Роберто Мартинес залагат на най-добрите си единайсеторки за решаващия мач. За Португалия на вратата щ стартира Диого Коста. Пред него в защита Жоао Кансело, Рубен Диас, Ренато Вейга и Нуно Мендеш. В халфовата линия Мартинес залага на Жоао Невеш, Витиня и Бруно Фернандеш, а Педро Нето и Жоао Феликс ще действат зад Кристиано Роналдо. "Ла Роха" ще бъде водена от Микел Оярсабал. Зад него по крилата Алекс Байена и Ламин Ямал. В средата на терена Де ла Фуенте е избрал Родри, Педри и Дани Алмо. В защита Марк Кукурея, Аймерик Лапорт, Пау Кубарси и Педро Поро. Под испанската рамка отново ще застане Унай Симон.

Срещата започна със ситуации пред двете врати. Първо Жоао Кансело стреля над вратата на Симон, а при полседвалата атака Микел Оярсабал пропусна отлична възможност да даде ранен аванс на "Ла Роха". В 11-а минута Роналдо стреля право в ръцете на испанския страж и последва корнер. Моменти по-късно топката стигна до Ламин Ямал, който отправи страхоен удар от далечна ситуация, но Коста успя да отрази изстрела с върха на пръстите си. Последва удар на Алекс Байена, който не намери очертанията на вратата.

Очаквайте подробности!

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Португалия - Испания

Преди мача

Двата тима не се представиха достатъчно убедително в първите си срещи на американска земя. "Мореплавателите" стартираха с равенство 1:1 с ДР Конго, а испанците записаха нулево реми срещу Кабо Верде. В следващите си два мача "Ла Роха" постигна успех с 4:0 над Саудитска Арабия и 1:0 над Уругвай, докато Португалия победи Узбекистан и завърши наравно в Колумбия. На 1/16-финалите европейският шампион се справи с Австрия, докато Роналдо и компания пребориха Хърватия в изключително драматичен мач.

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Испания отбор Португалия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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