Сънародник на Инфантино официално се кандидатира за президент на ФИФА

Бившият защитник на Тотнъм и националния отбор на Швейцария Рамон Вега официално обяви намерението си да се изправи срещу настоящия президент Джани Инфантино на предстоящите президентски избори във ФИФА. Вега е първият кандидат, който публично обяви, че ще се състезава срещу Инфантино, възползвайки се от нарастващото недоволство сред европейските федерации по отношение на ръководството на управляващия орган. Бившият национал на "кръстоносците" работи предимно във финансовата сфера откакто се оттегли от футбола.

Рамон Вега се кандидатира за президент на ФИФА

Обявявайки кандидатурата си чрез 11-странично досие в сряда, Вега заяви: "Кандидатирам се, защото животът ми ме е подготвил да служа на играта. Заставам пред световното футболно семейство със смирение, решителност и дълбоко чувство за отговорност. Футболът не принадлежи на президенти, конфедерации или администратори. Футболът е по-велик от всяка длъжност, всеки индивид или всяка институция. Настоящото ръководство е деморализирало спорта. Слабото управление е нанесло щети на авторитета на ФИФА и е подкопало доверието в цялата световна футболна общност. Трябва да спрем ескалирането на този конфликт."

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Вега вече е проучвал възможността да се кандидатира за президентския пост през 2015, 2019 и 2022 г., но не успя да си осигури необходимата подкрепа от поне пет членски федерации. За да бъде включен в избирателния списък този път, той трябва да достигне този праг до 18 ноември. Подчертавайки спешността на кампанията си, Вега, че ФИФА се нуждае от нова посока и фундаментална реформа. Той призова за обединение на футболното общество, което да доведе до възстановяване на доверието, стабилност и модернизация.

Вега сега се изправя пред надпревара с времето, за да си осигури необходимите номинации от пет членски федерации преди крайния срок през ноември. Междувременно УЕФА организира среща на върха в Берлин в четвъртък, 8 октомври, за да обсъди стратегията си. Световната футболна общност ще следи отблизо как битката за президентския пост се засилва в навечерието на конгреса на ФИФА през март.

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