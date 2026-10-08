Първият конкурент на Инфантино: Защитникът, който прави четвърти опит да се добере до трона във ФИФА

Рамон Вега е първият официален опонент на Джани Инфантино в битката за президентския пост във ФИФА. Както е известно, Инфантино е подложен на сериозен натиск, но не се поддаде на призивите да подаде оставка след провалилия се план за продажба на дялове от Световното първенство на частни инвеститори - ход, който предизвика масивна негативна реакция в целия футболен свят. Той реши да се кандидатира за четвърти мандат начело на ФИФА, а до този момент нямаше и конкуренция.

Кой е Рамон Вега?

Сега той има първи проблем в лицето на Вега. Рамон Вега е познат на футболната общност от времето си като играч. Той прекара кариерата си в отбраната на Тотнъм, Селтик, Каляри, Грасхопърс, Уотфорд, Кретей и националния отбор на Швейцария. След като се оттегли от футбола през 2004 година, работи във финансовия сектор. Вега обаче е известен и с неуспешните си опити да се добере до президентския пост във ФИФА.

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Четвърти опит за Вега

Това не е първият опит на Вега да заеме най-високия пост във ФИФА. Той обмисляше да се кандидатира през 2015 година след отстраняването на бившия президент Сеп Блатер, а през 2019 година заяви, че ще се състезава директно срещу Инфантино. И в двата случая той не успя да си осигури подкрепата на поне 5 от 211-те членски федерации на ФИФА, необходими само за да бъде включено името му в избирателния списък. Четири години по-късно той отново опита да се изправи срещу Инфантино, но пак не успя да събере достатъчно подкрепа. Кандидатите трябва също така да бъдат предложени от членска асоциация и да са играли активна роля във футбола през две от последните пет години, както и да преминат проверка за допустимост от комисия за преглед.

Сега Вега трябва да направи това, което не успя предишните пъти. Тъй като вече три континентални конфедерации официално са заявили, че искат Инфантино да си тръгне, въпросът е дали този натиск ще се превърне в гласовете, от които Вега се нуждае, за да се появи в избирателния списък, да не говорим за победа. Засега Вега е единственият, който публично е изразил готовност да се изправи срещу действащия президент на изборите през март 2027 година. Очаква се УЕФА също да излъчи свой кандидат.

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