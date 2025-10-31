Призоваха Шаби Алонсо да вземе мерки срещу играч на Реал Мадрид, помислил се за Меси

Бивша звезда на Ла лига разкритикува поведението на Винисиус Жуниор по време на Ел Класико, определяйки го като неприемливо и егоцентрично. Става въпрос за Габи, който посъветва Шаби Алонсо да предприеме мерки срещу звездата на Реал Мадрид. Критиката дойде, след като Винисиус остана много разочарован, че бе сменен по време на мача срещу Барселона и избухна срещу треньора си, като според медиите в Испания е заявил, че ще напусне клуба.

Поведението на Винисиус е "неприемливо и егоцентрично"

Винисиус беше подложен на остра критика заради бурната си реакция при смяната му в 72-рата минута на неделния мач, спечелен с 2:1 срещу Барселона. Алонсо извади бразилеца, за да го замести със сънародника му Родриго. В отговор Винисиус напусна ядосан терена, като според информациите е извикал към резервната скамейка: "Винаги аз... Напускам отбора, по-добре е да си тръгна, напускам." Той се насочи направо към тунела, но се върна на пейката няколко минути по-късно. След края на мача той бе замесен в лют спор със звездата на каталунците Ламин Ямал.

Бившият капитан на Атлетико Мадрид не се сдържа в оценката си за театралното поведение на бразилеца, като настоя, че отговорността за управлението на звездата е изцяло на треньора. "Той тества всички около себе си всеки ден. За мен това беше очаквано. Този, който трябва да предприеме действия, е треньорът", каза Габи в "Cadena SER". "Това, което най-много мразя в един футболист, е театралността и големите жестове. Вече всичко се изъчва публично... да прави каквото си иска, няма проблем, но да е зад затворени врати. Какво бих направил след Класико? След мача щях да поговоря с него. Не можеш просто да го оставиш така и да го накараш да издаде изявление, без да се извини на треньора. Това е неприемливо и егоцентрично."

Габи подложи Винисиус на сериозни критики

Габи разшири критиките си отвъд този единичен инцидент, като посочи модел на поведение и се позова на широко отразяваната антирасистка кампания на Винисиус, която, според него, играчът използва по неподходящ начин. "Това е комбинация от неща. Позволяваш си да се увлечеш и правиш неща, които според мен са неподходящи", каза Габи. "Съдиш съотборниците си, треньора, цяла една страна, казвайки, че всички сме расисти... какво, по дяволите, се случва? За мен това не е правилният път. Много е трудно да знаеш как да спечелиш; позволяваш си да се увлечеш и правиш неща, които не са правилни. Никой не може да мисли, че е над отбора. Всеки играч, който се чувства превъзходен, има проблем... Освен ако не си Меси, който печели мачове сам."

Въпреки призива на Габи за действие, Реал Мадрид няма да наложи официално наказание или да отстрани Винисиус за избухването му, съобщава ESPN. Клубът поддържа становището, че дисциплинарните въпроси остават вътрешни, а говорител отказа да коментира. Въпреки това, в информацията се добавя, че отношенията между Алонсо и Винисиус са били засегнати от инцидента и се очакваше двамата да проведат лични разговори при завръщането на отбора на тренировка. След случилото се сериозно се заговори, че Винисиус иска да напусне испанската столица заради Алонсо.