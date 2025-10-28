Реал Мадрид може да загуби един от най-добрите си играчи заради Шаби Алонсо

Бъдещето на една от големите звезди на Реал Мадрид в клуба е под въпрос след Ел Класико. "Кралете" посрещнаха Барселона в огнен сблъсък на "Сантяго Бернабеу", завършил с победа 2:1 за домакините. Килиан Мбапе и Джуд Белингам бяха точни за Реал, докато единственото попадение на каталунците отбеляза Феран Торес. Макар че не допринесе с гол, Винисиус Жуниор изигра отличен мач и бе един от най-добрите играчи в испанската столица.

Проблеми в съблекалнята на Реал след Ел Класико

Въпреки че бразилецът бе една от основните фигури в атаката на "кралете", Шаби Алонсо реши да го замени в 72-а минута - ход, който никак не се хареса на футболиста. Винисиус се разгневи и се развика на испанския специалист. Според медиите в Испания той се е насочил към тъчлинията, е изкрещял "Аз, тренер, аз? Върви по дяволите! Винаги аз" към Алонсо, след което е казал: "Напускам отбора, по-добре е да напусна, напускам." След това Винисиус отказа да седне на скамейката, за да догледа мача, а директно се отправи към съблекалнята. Малко по-късно той се върна, за да се включи в разразилата се разправия след мача, която се състоя след последния съдийски сигнал, като спореше с крилото на Барселона Ламин Ямал.

Винисиус иска да напусне Реал Мадрид заради Шаби Алонсо

Цялата тази ситуация и отношенията на Винисиус с новия наставник на мадридчани Шаби Алонсо, които се обсъждат от самото начало, не прави услуга на дългосрочния план на Реал за него. Според последна информация на испанското издание "AS", Винисиус вече "сериозно обмисля да напусне" поради усещането за липса на доверие от страна на Алонсо. Твърди се, че бившият нападател на Фламенго не вярва, че старши треньорът на Реал уважава предишните му постижения, като е отбелязал 111 гола в 336 участия, откакто се присъедини към Реал през 2018 г. Винисиус е вдигнал 14 трофея с "лос бланкос", включително три титли в Ла Лига и две корони в Шампионската лига.

В информацията се твърди още, че гневът на Винисиус при смяната в неделя не се е харесал на йерархията в Реал, за която се смята, че напълно подкрепя решението на Алонсо. В момента Винисиус, който има договор с Реал до 2027 г., не иска да напуска, но смята, че няма да има друг избор, освен да търси нови полета, ако Алонсо не го "подкрепи" по същия начин, по който го е направил с Килиан Мбапе. Винисиус е изиграл само три пълни мача, в които е бил в стартовия състав на тима през този сезон, като освен това не е започнал в 3 от 13-те мача във всички турнири.

