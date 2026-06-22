Програма на всички мачове на Световното първенство – 23.06.2026

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е в разгара си. Една трета от надпреварата вече мина, а феновете имаха възможност да се насладят на редица страхотни мачове. Това важи в пълна степен и за двубоите, които предстоят да се изиграят по време на Ден №13 на Мондиал 2026, чиято програма включва цели пет двубоя.

Ден №13 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Програмата на Ден №13 на Мондиал 2026 стартира с мача между националните отбори на Франция и Ирак. След това ще се изиграе сблъсъка между Норвегия и Сенегал. Третият двубой е между Йордания и Алжир. Във вечерната програма Португалия се изправя срещу Узбекистан, а Англия ще мери сили с Гана.

В колко часа започват мачовете от Ден №13 на Световното?

Мачът между Франция и Ирак ще стартира в 00:00 часа българско време. В 03:00 часа започва двубоят между Норвегия и Сенегал. Срещата между Йордания и Алжир е планирана за 06:00 часа. Сблъсъкът Португалия – Узбекистан е с начален час 20:00, докато Англия – Гана стартира в 23:00 часа.

Кои телевизии ще предават мачовете от Ден №13 на Мондиал'26?

Всички мачове от Ден №13 на Мондиал 2026 ще бъдат излъчени пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават двубоите са БНТ и БНТ 3. Изключение прави единствено срещата Йордания Алжир, която ще бъде излъчена само по БНТ3. Ако нямате възможност да гледате на живо мачовете, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.