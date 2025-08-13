Радост за феновете: Марко Ройс се завръща в Дортмунд

Една от легендите на Борусия Дортмунд Марко Ройс ще стане посланик на клуба в бъдеще, съобщава германският вестник „Билд“.

36-годишният футболист напусна Борусия през 2024-а и подписа с американския Лос Анджелис Галакси, където играе и в момента. Очаква се Ройс да подпише официално договор с клуба от Дортмунд след края на състезателната си кариера.

