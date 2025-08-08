Реал Мадрид готви сензационна сделка - разменя една от големите си звезди за ас на Арсенал

Нов и интересен трансферен сценарий се очертава сред европейските грандове. Както е известно, бъдещето на младия и талантлив нападател на Реал Мадрид Родриго е под въпрос. Според медиите в Испания, новоназначеният старши треньор на тима Шаби Алонсо не е дал достатъчно шансове на бразилското крило по време на Световното клубно първенство. Мястото му в стартовия състав често е било заемано от други играчи. Това породи допълнителни съмнения относно бъдещето на Родриго в Мадрид.

Реал Мадрид с интересно предложение за Родриго

През последните месеци сериозно се заговори за трансфер на Родриго далеч от "Бернабеу". Редица клубове от Острова обявиха интереса си. Наскоро се появи и информация, че футболистът е в напреднали преговори с английския шампион Ливърпул. Сега обаче "Defensa Central" съобщава, че "кралският клуб" обсъжда голям трансфер, за да засили вътрешната конкуренция и да стабилизира защитната линия. Според изданието, ръководството на Реал Мадрид обмисля идеята да размени Родриго за защитника на Арсенал Уилям Салиба. С този ход мадридчани се надяват да привлекат висококачествен лидер за своята защита.

Въпреки това, подобен трансфер може да не е лесен за реализиране. Докато Реал Мадрид е склонен да се раздели с Родриго при добра оферта, Арсенал вижда в Салиба ключова фигура в дългосрочния си проект. 24-годишният френски защитник наскоро изрази желание да удължи престоя си в Лондон, а настоящият му договор е до лятото на 2027 г. В този случай все още не е ясно колко сериозни са намеренията на Реал и как Арсенал ще отговори на евентуалното предложение. Едно е сигурно – и двамата играчи имат високи умения на съответните си позиции и размяната между тях със сигурност ще предизвика голям шум във футболния свят. Очаква се въпросът да стане по-ясен в следващите седмици.

In another attempt to lure William Saliba away from Arsenal, Real Madrid are willing to offer Rodrygo to the Gunners in a straight swap, DefensaCentral claims.



Chelsea are also thought to retain an interest in Rodrygo, although Liverpool and Tottenham Hotspur are billed as more… pic.twitter.com/RLw3RjK3Jk — Elochukwu (@elosim_soy) August 7, 2025