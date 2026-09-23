"Един кардиолог на 6200 души": Синдикалист предлага бонуси за млади кардиолози и денонощни мобилни центрове

България страда от остър недостиг на кардиолози, а страна ни е водаща в статистиките по сърдечно-съдови заболявание. Тази тема засегна главният икономист на КНСБ Любослав Костов, според който е крайно време държавата да вземе мерки.

"В НСИ пише, че през миналата година в България са починали 99 479 души, а в статистиката на НЦОЗА пише, че над 65% от тях (ок. 65 000 българи) са си отишли от едно-единствено нещо, сърдечно-съдови заболявания. Това е тихо и денонощно обезкървяване на нация, чието сърце буквално спира да бие от стрес, бедност и липса на достъп до качествено здравеопазване", смята Костов.

По един кардиолог на над 6200 души

Още: Първи сме в ЕС по сърдечно-съдова смъртност, почти 1/3 от българите са с високо кръвно

Той представя и статистическа справка за сериозния кадрови дефицит на специалисти у нас. "Например, в София-град по официални данни живеят ок. 1,3 млн. души (неофициално не се знае). За тяхното здраве се грижат точно 494 кардиолози. Това означава, че се пада средно по един специалист на ок. 2700 души. Малко ли е или е много, не знам. Но знам, че общият брой на ВСИЧКИ кардиолози, взети заедно на територията на 19 други области в държавата (Благоевград, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Силистра, Шумен, Разград, Габрово, Хасково, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Сливен, Кюстендил, Търговище, Добрич, Ямбол и Перник), е 490 души. Точно толкова, колкото в София. Само че в тези 19 области живеят 3,1 млн. българи. Това прави по един кардиолог на над 6200 човека!", пише Костов.

"Сега си представете колко от тези лекари са реално достъпни, когато секундите делят живота от смъртта в някое Видинско или Смолянско село. Ако в столицата линейката закъснява заради задръстване, в провинцията пациентът с инфаркт често е оставен на произвола на чистата географска лотария. Може би такава е пазарната логика - нали болниците са търговски дружества?", коментира още синдикалистът, според който е крайно наложително държавата да реагира на проблема.

"Сега ще ме питате - какво да се направи? Истината е, че не знам. Но трябва да почнем отнякъде. Например, да има финансови бонуси за млади кардиолози и лекари, които изберат да практикуват в тези критични области извън София. Или да се инвестира в денонощни мобилни спешни кардиологични центрове по места, за да има адекватна апаратура там, където няма живи лекари. При добра превенция, можем да намалим смъртността по този показател значително. Убеден съм", завършва той.

Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за преждевременна смърт у нас и в Европа