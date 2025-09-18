Само 3 загуби за 12 години: Най-бруталната доминация на световни първенства по футбол

267 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Бразилия е най-титулуваната нация на световни първенства по футбол. "Селесао" има пет световни титли - повече от всяка друга страна на планетата. Затова едва ли е и голяма изненада, че именно южноамериканската страна държи може би най-бруталната доминация на световни финали. И дори не става въпрос за периода от 1958 до 1970 година, когато бразилците печелят три световни титли от четири опита. По-феноменалната доминация идва в края на ХХ век и началото на XXI век. Феноменална - с причина.

Бразилия на Пеле бе велика, но "селесао" на Роналдо бе нещо феноменално

Няма съмнение, че ерата на Пеле ще остане завинаги в историята на футбола. Периодът 1958 - 1970 година е исторически за бразилския футбол и следва достигнатия финал от "селесао" на Мондиал 1950, когато Уругвай става световен шампион за втори път. Но и няма причина да се лъжем: трите титли на Бразилия от времето на Пеле са се случили при значително по-ниска конкуренция. Най-малкото заради участието на само 16 отбора в турнира, както и няколко други фактора от тази епоха, които малко или много са помогнали на Бразилия да доминира.

Бразилия допуска само 3 загуби в 26 мача в рамките на четири поредни мондиала

Това, което прави бразилският национален отбор от 1994 до 2006 година обаче, е нещо, за което рядко се говори. В този период се провеждат четири световни първенства - с по 24 и 32 отбора, а Бразилия играе общо 26 мача. И забележете - "селесао" губи само в три случая в рамките на тези 12 години. Страната играе общо три финала, като печели световните титли през 1994 и 2002 г., но отстъпва на Франция в последния мач през 1998 г. Това е и една от трите загуби в този период.

Другата загуба също идва на Мондиал 1998 - срещу Норвегия. "Селесао" си позволява поражение от скандинавската страна в последния мач от груповата фаза, който на практика е без значение. Бразилия вече мисли за елиминациите и не се интересува от крайния резултат срещу норвежците. А Роналдо Назарио вече набира сили и иска да помогне на страната си да защити титлата от 1994 г., когато отново е част от отбора. За жалост, Феномена не успява да помогне срещу "петлите", но пък се реваншира четири години по-късно.

Как Феномена отказа Германия

По-старите фенове на футбола вероятно помнят Световното през 2002 г. Тогава Германия бе сила, макар и в преход, но на финала Бундестимът, който бе допуснал само един гол в хода на турнира, бе разбит от Феномена. Едно от най-стойностните индивидуални представяния на финал на световно първенство, което историята е виждала. Четири години по-късно Бразилия отново жадува за световната титла. "Селесао" печели и трите си мача в групата, а после елиминира и Гана.

На 1/4-финалите обаче Зинедин Зидан, Тиери Анри и Франция спират полета на южноамериканците. Зизу изнася невероятна лекция в средата на терена, а Анри, който по това време е един от най-добрите нападатели в света, бележи единственото попадение в мача. Трябва да се отбележи, че Франция прави невероятен турнир през 2006-та - в груповата фаза отстъпва първото място на Швейцария, но след това последователно елиминира Испания, Бразилия и Португалия, а на финала губи от Италия след изпълнение на дузпи.

Франция - страната, която може да повтори доминацията на Бразилия

Днес Бразилия е далеч от доминантна страна, както бе в периода 1994 - 2006 година. Онази серия от 26 мача с едва 3 загуби изглежда трудно постижима от който и да е отбор към днешна дата. Но ако има една нация, която е близо до подобна доминация, това е Франция. От 2014 насам "петлите" имат само три загуби - от Германия с 0:1 на 1/4-финалите на Мондиал 2014, от Тунис с 0:1 в третия мач от групите на Мондиал 2022 и от Аржентина след дузпи на финала на Мондиал 2022 (3 загуби в 19 мача). Франция има шанс да изравни доминантната серия на Бразилия, ако спечели предстоящия Мондиал 2026 без загуба.

Автор: Стефан Йорданов

