"Нито съм виждал, нито съм чувал Таки": Борисов се разсърди, че се говори за мафия при боклука на София

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска прокуратурата да се намеси в кризата с боклука в София. Повод за реакцията му стана разпитът на зам.-кмета по екология Надежда Бобчева и директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов. "Не само прокуратурата, а всички трябва да се намесят в кризата с боклука", заяви Борисов.

Той предложи решение и към столичния кмет Васил Терзиев. "Давам му решение – вчера си стиснаха ръцете с Георги Георгиев, да отидат и да си свършат работата", каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов остро нападна опозицията в лицето на "Продължаваме промяната - Демократична България", наричайки ги "мафиоти". Поводът – твърдения на представители на ПП–ДБ за наличие на мафия в обществените сфери. На въпрос дали има мафия в отпадъците, той отговори: "Ако има, Терзиев две години е плащал на мафията." Още: Здравната инспекция в София се сети за боклука

Борисов подчерта, че подобни обвинения звучат нелогично от човек, който вече две години ръководи столицата. "Ако сега беше на втория си месец, този въпрос беше логичен. Но когато две години си ѝ плащал и изведнъж мафията ти е виновна... Имаше мафия, когато ми направиха кризата с боклука на мен. Този, който праща на мафията тези две години, значи е мафиот", каза той в парламента.

"Имаше мафия..."

Борисов върна лентата назад, припомняйки кризата с боклука по време на своето кметуване. "Имаше мафия, когато ми направиха кризата с боклука, когато затвориха "Суходол". Тогава купувах балиращи машини, разкарвах балите из цяла България и търсех всяка дупка, за да ги депонирам", разказа той.

По думите му, тогавашната ситуация е била изкуствено предизвикана, докато днешните обвинения от страна на ПП–ДБ са лицемерни. "Изведнъж идват героите от мафията, децата на "Държавна сигурност", и ще обявяват кой е мафия и мутри", коментира Борисов. Още: Започна битката с "боклукчийската мафия": Как в Брюксел такса смет е 0 евро, а в СОС няма мнозинство за умни решения?

На въпрос дали познава Христофорос Аманатидис – Таки, за когото се твърди, че стои зад фирми, свързвани с обществените поръчки за сметосъбиране в София, Борисов заяви: "Нито съм виждал, нито съм чувал Таки, или както го наричат."

Той добави, че по време на неговото ръководство на МВР Аманатидис е напуснал страната: "Тогава напусна България. Толкова е бил активен.