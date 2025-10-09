Ясна е 7-цифрената сума, срещу която Левски би се разделил с една от звездите си

Ръководството на Левски определи цената, срещу която би се разделило с една от своите звезди - Марин Петков. "Сините" искат минимум 1 300 000 евро за правата на юношата си, като с евентуалния купувач предстоят преговори за процент от следващ трансфер. Информацията съобщават колегите от "Тема Спорт", според които столичния гранд е предоговорил очакваната цена с агента на играча Едуардо Мариньо, който работи за „Universal Twenty Two“.

Левски иска 1 300 000 евро за Марин Петков

Петков и Левски се надяват новите агенти на футболиста да ускорят трансфер на крилото и това да стане през зимната пауза. Актуалният договор на национала на България със "сините" е до лятото на 2027-а година, а преди това всеки може да плати откупната клауза от около 2 500 000 лева.

В агенцията на Марин има още българи, като топ клиент е Кирил Десподов, там са и Борислав Рупанов, Валентин Антов, Ангел Лясков, Ахмед Ахмедов, Георги Минчев, Чунг Нгуен До. Сред клиентите на „Universal Twenty Two“ личат световни имена, сред които Емилиано Мартинес, Доминик Ливакович и Неманя Матич.

Междувременно без Петков и останалите национали от различните гарнитури, столичани продължават тренировки днес и утре, а уикенда са в почивка. От Академия Левски се похвалиха, че 10 футболисти са получили повиквателни за националните отбори на България до 14 и 15 г.

