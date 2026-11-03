Ерата без Меси в Аржентина започна с много изненади

Националният отбор на Аржентина официално навлезе в новата си ера. Селекционерът Лионел Скалони обяви първия си състав след оттеглянето на легендарния Лионел Меси от международния футбол, като повика играчите си за две приятелски срещи през ноември срещу Уругвай и Коста Рика. Списъкът донесе редица изненади. Най-забележителни бяха първите повиквателни за Аарон Анселмино и Мариано Троило, както и завръщането на Гонсало Монтиел, докато Родриго Де Пол и Джовани Ло Селсо отпаднаха от състава, както и няколко ключови играчи, които се възстановяват от контузии.

Лионел Скалони определи първия състав на Аржентина след оттеглянето на Меси

Отсъствията се дължат както на контузии, така и на избор на състава. Няма място за капитана на националния отбор Кристиан Ромеро, нито за Лаутаро Мартинес и Николас Гонсалес - и тримата са извън игра поради контузии. Леандро Паредес и Науел Молина продължават да отсъстват поради санкциите, наложени след събитията във финала на Световното първенство това лято срещу Испания. Паредес е изтърпял три от десетте си мача наказание, а Молина - три от седемте.

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Намерението на Скалони е ясно: да продължи да подмладява националния отбор и да изгради група, способна да се състезава чак до Мондиал 2026, като съчетава опитни играчи с млади таланти. 23-годишният защитник на Челси Аарон Анселмино получава първата си повиквателна за мъжкия национален отбор, след като преди това е играл за Бока Хуниорс. В състава е и 21-годишният защитник на Парма Троило. Той беше повикан през 2025 година за квалификациите за Световното първенство срещу Чили и Колумбия, но така и не излезе на терена.

Младите играчи продължават да заемат централно място в стратегията на треньора. Той е запазил група от обещаващи таланти: Нико Пас, Франко Мастантуоно, Валентин Барко, Сантяго Кастро, Джанлука Престиани, Матиас Суле, Роман Вега и Езекиел Фернандес, които всички са част от подготовката за предстоящите предизвикателства и Световното първенство през 2030 година.

Съставът на Аржентина за мачовете срещу Уругвай и Коста Рика:

Вратари: Емилиано Мартинес (Челси), Джеронимо Рули (Манчестър Сити), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид) и Сантяго Белтран (Ривър Плейт)

Емилиано Мартинес (Челси), Джеронимо Рули (Манчестър Сити), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид) и Сантяго Белтран (Ривър Плейт) Защита: Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), Агустин Гиай (Палмейрас), Аарон Анселмино (Челси), Мариано Троило (Парма), Леонардо Балерди (Рома), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Факундо Медина (Байер Леверкузен), Николас Талиафико (Олимпик Лион) и Роман Вега (Зенит)

Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), Агустин Гиай (Палмейрас), Аарон Анселмино (Челси), Мариано Троило (Парма), Леонардо Балерди (Рома), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Факундо Медина (Байер Леверкузен), Николас Талиафико (Олимпик Лион) и Роман Вега (Зенит) Халфове: Езекиел Фернандес (Байер Леверкузен), Максимо Пероне (Комо), Есекиел Паласиос (Ипсуич Таун), Валентин Барко (Челси), Алексис МакАлистър (Ливърпул), Енцо Фернандес (Манчестър Сити), Нико Пас (Комо), Матиас Суле (Рома), Франко Мастантуоно (Фиорентина), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Джанлука Престиани (Бенфика) и Тиаго Алмада (Ривър Плейт)

Езекиел Фернандес (Байер Леверкузен), Максимо Пероне (Комо), Есекиел Паласиос (Ипсуич Таун), Валентин Барко (Челси), Алексис МакАлистър (Ливърпул), Енцо Фернандес (Манчестър Сити), Нико Пас (Комо), Матиас Суле (Рома), Франко Мастантуоно (Фиорентина), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Джанлука Престиани (Бенфика) и Тиаго Алмада (Ривър Плейт) Нападение: Хосе Мануел Лопес (Палмейрас), Сантяго Кастро (Рома) и Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид)

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