Синът на Кристиано Роналдо с повиквателна в националния отбор на Португалия

Синът на Кристиано Роналдо получи първа повиквателна в националния отбор на Португалия. 14-годишният Роналдо Джуниър бе повикан в юношеския национален отбор на "мореплавателите" до 15-годишна възраст. Синът на Кристиано играе на клубно ниво в юношеския тим на Ал Насър, където се състезава и неговият баща. Сега той ще има възможност да направи своя дебют и за португалския национален отбор.

Треньорът на Португалия U15 повика 22 играчи за предстоящите мачове в силния международен турнир "Влатко Маркович" в Хърватия. В турнира тази година ще участват Франция, Англия, Япония, Румъния, Гърция, Швейцария, Португалия и Хърватия. Мачовете ще се проведат в пет дни: от 13 до 18 май, като ще се играят на стадионите в Чаковец, Лудбрег, Коториба и Свети Мартин на Мури.

Кристиано Роналдо похвали сина си в социалните мрежи, публикувайки групата на Португалия U15 на Story в Instagram, като написа: "Гордея се с теб, сине". Иначе Роналдо Джуниър има опит и в школите на Ювентус и Манчестър Юнайтед, докато Кристиано бе играч на двата европейски гранда. Интересното е, че Роналдо също дебютира в португалския национален отбор от гарнитурата до 15 години - през 2001-ва, когато е на 15-годишна възраст.

🚨🇵🇹 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Cristiano Ronaldo's son has been called up to the Portugal youth team:



"Proud of you my son." 👶❤️ pic.twitter.com/7DV1DqK5g8