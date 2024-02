Скръбна вест! Отиде си "Сърцето на Рома"

Лози започва кариерата си в родния клуб Сончино. През 1951 година преминава в Кремонезе, а през 1955-а подсилва редиците на Рома. Дебютира на 20 март в сблъсък срещу Интер и остава в отбора до оттеглянето си през лятото на 1969 година.

Джакомино Лози играе като десен бек, но също и в центъра на защитата. Има 386 мача в Серия А, като отбелязва един гол. По време на неговия престой Рома печели две издания на Купата на Италия и Купата на панаирните градове. „Веднага щом пристигнах в Рома, се влюбих“, е цитатът, използван от ромските социални медийни канали. „Ти винаги ни обичаше, ние винаги те обичахме. Сбогом, капитане, ти ще бъдеш в сърцата ни завинаги.”

ОЩЕ: Почина и последният участник във финала на Мондиал 1958

“As soon as I arrived in Rome, I fell in love.”



You've always loved us, and we've always loved you.



We mourn the loss of club legend Giacomo Losi.



You will always be in our hearts, captain. ❤️#ASRoma pic.twitter.com/mckLRvcyIA