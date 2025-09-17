След като игра срещу България и Турция на инжекции: Ламин Ямал пропуска старта на Шампионска лига

В Испания продължават да "наливат масло в огъня" между Барселона и Испанската футболна федерация заради здравословното състояние на звездата на каталунците Ламин Ямал. 18-годишният футболист не е играл за клуба си, откакто се завърна от международната пауза, в която "Ла Фурия" се изправи срещу България и Турция. Европейският шампион записа две победи на старта на световните квалификации за Мондиал 2026, а Ямал бе ключова фигура при успехите, като бе използван 79 и 73 минути.

Ямал пропуска още един мач на Барселона след експериментите на Де ла Фуенте

Впоследствие стана ясно, че Ямал не е записал пълни 90 минути, тъй като е изпитвал някакъв проблем в гърба. При завръщането си в Барселона се разбра, че той няма да може да играе за каталунците. Вундеркиндът вече пропусна срещата с Валенсия, а сега няма да бъде на линия и за старта на Шампионска лига. Днес каталунците публикуваха състава, с който ще пътуват за гостуването си на Нюкасъл в първия мач от груповата фаза, като името на Ямал не присъстваше.

В Барселона са бесни на Испанската федерация

Медиите в Испания разкриват, че наставникът на Барса Ханза Флик е останал много ядосан, че колегата му Луис де ла Фуенте е оставил Ямал въпреки болките в гърба. Според информация на радио Cadena SER крилото дори не е тренирало между мачовете в София и Турция и е играл на инжекции против негово желание.

От Cadena SER публикуваха предполагаеми съобщения от Испанската федерация до Барселона, които допълнително нажежиха ситуацията. Едното гласи: "Инжектирахме му волтарен в гръбначния стълб, защото той не можеше да напусне хотела и ни помоли да не го караме да играе!". В информацията се сочи още, че от "Ла Фурия" не са информирали Барселона за проблема на Ямал.

