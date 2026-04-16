Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След 17-ата си поредна победа: Кристиано Роналдо и Ал Насър са на крачка от титлата в Саудитска Арабия

16 април 2026, 12:47 часа 327 прочитания 0 коментара

Легендата на световния футбол - Кристиано Роналдо, се представи на ниво при успеха на Ал Насър с 1:0 над Ал Етифак в двубой от 29-и кръг на Саудитската професионална лига. Срещата се проведе на стадиона „Крал Сауд“ в Рияд. 41-годишният ветеран игра до 89-ата минута когато беше заменен от Абдула ал Хамдан.

Ал Насър води с 8 точки пред втория 

Попадението в мача отбеляза Кингсли Коман в 31-вата минута. Гостите приключиха мача с 10 души, след като Джак Хендри получи директен червен картон в добавеното време на срещата. Победата беше 17-а поредна за Ал Насър във всички турнири.

След нея столичният гранд събра 76 точки и води с цели 8 на втория Ал Хилал. Ал Етифак са седми с 42 пункта. Те навлязоха в серия от 2 поредни поражения.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес