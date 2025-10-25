След чудото на "Анфийлд": Манчестър Юнайтед прегази и най-неудобния си съперник през последните години

Манчестър Юнайтед продължава победната си серия в английската Висша лига, след като в миналия кръг изненада шампиона Ливърпул. Окрилени от победата с 2:1 на "Анфийлд", момчетата на Рубен Аморим пренесоха добрата си игра и в мача срещу Брайтън. "Червените" постигнаха успех с 4:2 в срещата помежду им в мач от деветия кръг на шампионата. Така те се изкачиха до четвъртото място във временното класиране. "Чайките", които са един от най-коварните им съперници през последните три години, пък остават на 12-а позиция.

Юнайтед влетя в Топ 4 на Висшата лига

Домакините от "Олф Трафорд" стартираха срещата на високи обороти и стигнаха до възможност още в първите секунди, когато удар Бруно Фернандеш се размина от целта. Футболистите на Аморим постепенно наложиха контрол на срещата и често застрашаваха вратата на Брайтън. При една от атаките в "червено" имаше сериозни съмнения за дузпа, но съдията Антъни Тейлър подмина ситуацията. Натискът на домакините даде резултат в 24-а минута, когато Матеус Куня отбеляза първия си гол за новия отбор. Точно 10 минути по-късно падна и второто попадение на Юнайтед. Каземиро стреля от границата на наказателното поле, топката се отклони в тялото на Аяри и се озова в мрежата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 2:0.

Домакините продължиха да налагат високото си темпо и през втората част. Те създадоха още няколко опасни ситуации и рядко допускаха съперника до наказателното си поле. Футболистите на Брайтън все пак пробваха реакциите на Ламенс на няколко пъти. В 61-ата минута "червените" стигнаха до трети гол, чийто автор бе Брайън Мбемо. Гостите протестираха заради нарушение на Люк Шоу в началото на атаката, но решението на съдиите бе, че голът е редовен. Мбемо можеше да се разпише още веднъж малко по-късно, но ударът му бе отклонен от Фербрюген в гредата.

"Чайките" се задействаха през втората част

Гостите все пак успяха да върнат едно попадение. Юношата на Юнайтед Дани Уелбек се разписа по великолепен начин от пряк свободен удар в 74-а минута. Това даде тласък на "чайките" и последваха няколко техни атаки, но Ламенс внимаваше. Въпреки това футболистите на Брайтън стигнаха до втори гол в добавеното време. Зиркзее и Фернандеш не се разбраха добре и позволиха на Харалампос Костулас да прати топката в мрежата на Ламенс. Домакините не се поддадоха на напреението и от своя страна отбелязаха още един гол. Мбемо беше брилянтно изведен на стрелкова позиция и реши мача. Така срещата на "Олд Трафорд" приключи при резултат 4:2 в полза на домакините.

