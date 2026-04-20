След кончината на легендата Мирча Луческу: Марадона от Карпатите застана начело на Румъния!

20 април 2026, 17:37 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
Легендата на румънския футбол Георге Хаджи официално беше представен като нов селекционер на националния отбор по футбол на северната ни съседка. Бившата звезда на Барселона наследи на поста покойния Мирча Луческу, който си отиде наскоро от този свят на 80-годишна възраст.

Хаджи постави амбициозна цел на румънците

„Нашата цел е да побеждаваме във всеки мач. Да спечелим Лигата на нациите. Да се класираме за Европейското първенство през 2028 г. Бях роден, за да побеждавам, а не да съществувам. Не знаете ли моето мото“, каза Хаджи, известен с прозвището „Марадона от Карпатите“, в типичния си стил по време на днешната пресконференция в Букурещ.

Хаджи подписа четиригодишен договор с Румъния. Той се завръща на поста селекционер на северните ни съседи, след като изкара по-малко от три месеца начело на представителния тим през 2001.

Именно Мирча Луческу е треньорът, който дава на Хаджи възможност да дебютира в националния отбор на едва 18-годишна възраст, а две по-късно го прави и капитан на Румъния.

Бойко Димитров
