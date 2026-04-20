След кончината на легендата Мирча Луческу: Марадона от Карпатите застана начело на Румъния!

Легендата на румънския футбол Георге Хаджи официално беше представен като нов селекционер на националния отбор по футбол на северната ни съседка. Бившата звезда на Барселона наследи на поста покойния Мирча Луческу, който си отиде наскоро от този свят на 80-годишна възраст.

Хаджи постави амбициозна цел на румънците

Gheorghe Hagi va prelua naționala României, la 25 de ani de la primul mandat: anunțul oficial va fi făcut de FRF



Citiți aici: https://t.co/vlPioitZQc#sport #fotbal #echipanationala #fotbal #gheorghehagi — Libertatea (@libertatea) April 19, 2026

„Нашата цел е да побеждаваме във всеки мач. Да спечелим Лигата на нациите. Да се класираме за Европейското първенство през 2028 г. Бях роден, за да побеждавам, а не да съществувам. Не знаете ли моето мото“, каза Хаджи, известен с прозвището „Марадона от Карпатите“, в типичния си стил по време на днешната пресконференция в Букурещ.

Хаджи подписа четиригодишен договор с Румъния. Той се завръща на поста селекционер на северните ни съседи, след като изкара по-малко от три месеца начело на представителния тим през 2001.

Именно Мирча Луческу е треньорът, който дава на Хаджи възможност да дебютира в националния отбор на едва 18-годишна възраст, а две по-късно го прави и капитан на Румъния.

