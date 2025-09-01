Войната в Украйна:

След поредицата от гафове: Юнайтед купи нов вратар от Белгия

Манчестър Юнайтед се разбра с белгийския Антверпен за трансфера на вратаря Сене Ламенс. Новината бе съобщена от журналиста Дейвид Орнстийн.

За правата на 23-годишния страж "червените дяволи" ще заплатят 21 милиона евро плюс още 4 милиона евро бонуси. Контрактът ще бъде за пет години. По-късно днес Ламенс, който ще трябва да реши вратарската криза след гафовете на Онана и Байъднър, ще лети за Манчестър, за да премине медицински изследвания и да финализира трансфера си.

Белгийският национал Ламенс бе трансферна цел и на Астън Вила. Бирмингамци са пред раздяла с аржентинеца Емилиано Мартинес, който също бе спряган за транфсер на "Олд Трафорд". Според журналиста Фабрицио Романо обаче Мартинес е в преговори с турския шампион Галатасарай.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
