След провала срещу Арсенал: Анчелоти напуска Реал (ВИДЕО)

Треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти ще напусне тима по-рано от очакваното. Както е известно, „кралете“ тотално се провалиха в тазгодишното издание на Шампионска лига, след като отпаднаха от Арсенал на 1/4-финалите. В Ла Лига пък тимът изостава от лидера Барселона и има само теоретични шансове за титлата. Това не се нрави нито на ръководството на клуба, нито на самия специалист, който вече е взел решение за бъдещето си.

Карло Анчелоти има договор с Реал Мадрид до лятото на 2026-та. Наскоро обаче се заговори, че той няма да изпълни контракта си, тъй като след края на настоящия сезон ще поеме националния тим на Бразилия. Сега обаче стана ясно, че италианският специалист ще напусне стадион „Сантяго Бернабеу“ доста по-рано от очакваното. Според информации в световните медии той ще си събере багажа още следващата седмица.

Carlo Ancelotti is expected to leave Real Madrid after the Copa del Rey final on April 26 🚨pic.twitter.com/nt8LxxDAYO