След само 4 месеца: Челси се уволни експерименталния си мениджър, англичанинът прибира десетки милиони

След само 4 месеца начело на Челси, младият мениджър Лиъм Росиниър беше уволнен от клуба. Слабите резултати не само във Висшата лига, а и в Шампионска лига очевидно не са се понравили на ръководството на “сините“ от Лондон и то не остави повече време за работа на новоназначения си треньор. 41-годишният Росиниър вършеше добра работа във елитния френски Страсбург и въпреки нелошия старт на “Стамфорд Бридж“, кризата в резултатите през последния месец му костваха работата.

Лиъм Росиниър изглеждаше като експеримент за Челси

Лиъм Росиниър пое Челси в самото начало на 2026 г., след като Енцо Мареска беше си тръгна от лондонския гранд. Испанският специалист открито критикува ръководството на “сините“, което беше и сред основните причини да загуби работата си. Росиниър изглеждаше като експериментен вариант за мениджър на Челси не само заради крехката му възраст за треньор, а и заради необичайния му подход в някои аспекти на професията.

Росиниър ще прибере 27.6 милиона евро

Въпреки скептиците, 41-годишният специалист започна изобщо нелошо начело на Челси. “Сините“ записаха 7 победи в първите му 10 мача, като 2 от мачовете, които не спечели, бяха срещу Арсенал, който е в много силна форма през този сезон. Но след загубата с 0:3 от Брайтън на 21 април, която беше 5-тата поредна във Висшата лига. Като добавим и двете поражения от ПСЖ на 1/8-финалите в Шампионска лига, картината за Росиниър става много лоша. По-малко от 24 часа след поражението от Брайтън той е уволнен, а според “The Sun“, ще прибере 27.6 милиона евро.

