Неотложно: Звезда на Англия напусна Евро 2024

Според авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо играчът на Манчестър Сити се е завърнал на Острова, за да присъства на раждането на третото си дете. "Фодън получи разрешение и се завърна в Обединеното кралство по неотложен семеен въпрос“, гласеше съобщението на Английската футболна асоциация.

❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.



He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou