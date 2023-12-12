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Спорт по телевизията днес – 12 декември 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 12 декември 2023 г.
Снимка: iStock/Guliver

Спорт по българските телевизии днес – 12 декември 2023 година:

12:00 ч. Футбол: Бурирам Юнайтед - Вентфорет Кофу, ШЛ на Азия, Нова спорт

15:00 ч. Футбол: Наполи – Брага, мл. Шампионска лига, MAX Sport 3

15:00 ч. Снукър: Шотландия оупън, втори кръг, Евроспорт 1

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18:00 ч. Футбол: Ал Завра - Ал Рифа, Купа на АФК, Нова спорт

18:30 ч. Волейбол: Дея – Хебър, MAX Sport 2

Нова порция мачове от Шампионска лига

Арсенал Букайо Сака

19:45 ч. Футбол: ПСВ Айндховен – Арсенал, Шампионска лига, MAX Sport 3

19:45 ч. Футбол: Ланс – Севиля, Шампионска лига, MAX Sport 4

20:00 ч. Футбол: Ал Итихад - Окланд Сити, Световно клубно п-во, MAX Sport 1

21:00 ч. Снукър: Шотландия оупън, втори кръг, Евроспорт 1

21:05 ч. Фрийстайл ски: СК в Ароса, ски крос, мъже и жени, Евроспорт 2

21:30 ч. Баскетбол: Баскония – Паленсия, Лига Ендеса, Нова спорт

21:45 ч. Футобл: ФА Къп, 2-ри кръг, Диема спорт 3

22:00 ч. Футбол: Наполи – Брага, Шампионска лига, MAX Sport 1

22:00 ч. Футбол: Интер - Реал Сосиедад, Шампионска лига, MAX Sport 2

Байерн Мюнхен Манчестър Юнайтед

22:00 ч. Футбол: Манчестър Юн - Байерн, Шампионска лига, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Унион Берлин - Реал Мадрид, Шампионска лига, MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол: Съндърланд – Лийдс, Чемпиъншип, Диема спорт 2

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