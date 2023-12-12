Спорт по телевизията днес – 12 декември 2023 г.
12:00 ч. Футбол: Бурирам Юнайтед - Вентфорет Кофу, ШЛ на Азия, Нова спорт
15:00 ч. Футбол: Наполи – Брага, мл. Шампионска лига, MAX Sport 3
15:00 ч. Снукър: Шотландия оупън, втори кръг, Евроспорт 1
18:00 ч. Футбол: Ал Завра - Ал Рифа, Купа на АФК, Нова спорт
18:30 ч. Волейбол: Дея – Хебър, MAX Sport 2
Нова порция мачове от Шампионска лига
19:45 ч. Футбол: ПСВ Айндховен – Арсенал, Шампионска лига, MAX Sport 3
19:45 ч. Футбол: Ланс – Севиля, Шампионска лига, MAX Sport 4
20:00 ч. Футбол: Ал Итихад - Окланд Сити, Световно клубно п-во, MAX Sport 1
21:00 ч. Снукър: Шотландия оупън, втори кръг, Евроспорт 1
21:05 ч. Фрийстайл ски: СК в Ароса, ски крос, мъже и жени, Евроспорт 2
21:30 ч. Баскетбол: Баскония – Паленсия, Лига Ендеса, Нова спорт
21:45 ч. Футобл: ФА Къп, 2-ри кръг, Диема спорт 3
22:00 ч. Футбол: Наполи – Брага, Шампионска лига, MAX Sport 1
22:00 ч. Футбол: Интер - Реал Сосиедад, Шампионска лига, MAX Sport 2
22:00 ч. Футбол: Манчестър Юн - Байерн, Шампионска лига, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Унион Берлин - Реал Мадрид, Шампионска лига, MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол: Съндърланд – Лийдс, Чемпиъншип, Диема спорт 2
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: Чемпиъншип Шампионска лига