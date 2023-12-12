Спорт по телевизията днес – 12 декември 2023 г.

Как мислите - ще бъде ли приет държавния бюджет за 2024 година през 2023 година?

Да, тази година ще го приемат

Не, догодина ще е, големи пазарлъци и далавери се въртят

Не мога да преценя

Ще се запишем в историята без бюджет за догодина