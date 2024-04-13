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Спорт по телевизията днес - 13 април 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 13 април 2024 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в събота, 13 април 2024 година:

14:00 ч. Футбол, Холщайн Кийл - Оснабрюк, Diema Sport 3

14:00 ч. Картинг, ЕКО 24 часа на България, BNT 3

14:30 ч. Футбол, Нюкасъл - Тотнъм, Diema Sport 2

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14:30 ч. Футбол, Лийдс - Блекбърн, Nova Sport

Полуфинали в Монте Карло

14:30 ч. Тенис, ATP 1000: Монте Карло, Max Sport 1 (Циципас - Синер)

15:00 ч. Футбол, Атлетико Мадрид - Жирона, Max Sport 4

15:00 ч. Футбол, Марица Пловдив - Септември София, Diema Sport 1

15:00 ч. Спортно катерене, Световна купа във Вудзиян, Eurosport 2

15:30 ч. Формула "Е", Световен шампионат в Мизано, Eurosport 1

16:00 ч. Баскетбол, ЦСКА - Черноморец, Max Sport 2

16:00 ч. Футбол, Лече - Емполи, Ring BG

16:15 ч. Картинг, ЕКО 24 часа на България, BNT 3

16:30 ч. Футбол, Байерн Мюнхен - Кьолн, Diema Sport 3

16:30 ч. Футбол, Борусия Мьонхенгладбах - Борусия Дортмунд, Nova Sport

16:30 ч. Тенис, ATP 1000: Монте Карло, Max Sport 1 (Джокович - Рууд)

Новак Джокович

17:00 ч. Футбол, Манчестър Сити - Лутън, Diema Sport 2

17:15 ч. Футбол, Райо Валекано - Хетафе, Max Sport 4

17:45 ч. Футбол, Славия - Хебър Пазарджик, Diema Sport 1

17:45 ч. Маунтинбайк, Световна купа в Майрипора, жени, Eurosport 1

18:30 ч. Маунтинбайк, Световна купа в Майрипора, мъже, Eurosport 1

18:50 ч. Moto GP, Квалификация за Голямата награда на Америка, Max Sport 1

19:00 ч. Футбол, Торино - Ювентус, Max Sport 3

19:00 ч. Волейбол, Нефтохимик - Левски, Max Sport 2

19:30 ч. Футбол, Борнемут - Манчестър Юнайтед, Diema Sport 2

19:30 ч. Футбол, Майорка - Реал Мадрид, Max Sport 4

19:30 ч. Футбол, Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт, Diema Sport 3

19:30 ч. Футбол, ПАС Янина - Астерас Триполис, Nova Sport

20:00 ч. Футбол, Порто - Фамаликао, Ring BG

Черно море - Левски

20:15 ч. Футбол, Черно море - Левски, Diema Sport 1

Левски

20:30 ч. Триатлон, Супертри Е в Лондон, Eurosport 1

20:50 ч. Moto 3, Moto 2, Квалификация за Голямата награда на Америка, Max Sport 1

21:30 ч. Футбол, Шалке 04 - Нюрнберг, Diema Sport 3

21:45 ч. Футбол, Болоня - Монца, Max Sport 3

22:00 ч. Футбол, Кадис - Барселона, Max Sport 4

22:00 ч. Футбол, Рен - Тулуза, Diema Sport 2

22:00 ч. Голф, ЮС Мастърс 2024, Nova Sport

22:15 ч. Картинг, ЕКО 24 часа на България, BNT 3

23:00 ч. Moto GP, Спринт, Max Sport 1

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