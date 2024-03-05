Спорт по телевизията днес - 5 март 2024 г.
12:00 ч. Футбол, Джонбук Моторс - Улсан, Nova Sport
14:05 ч. Колоездене, "Тирено Адриатико", Eurosport 2
15:00 ч. Снукър, Световен мастърс в Риад, Eurosport 1
16:45 ч. Колоездене, Париж - Ница, Eurosport 2
19:00 ч. Баскетбол, Спартак Плевен - Балкан, Max Sport 2
20:00 ч. Футбол, Ал Хилал - Ал Итихад, Nova Sport
20:00 ч. Снукър, Световен мастърс в Риад, Eurosport 1
20:30 ч. Баскетбол, Улм - Ховентут Бадалона, Max Sport 1
Шампионска лига
22:00 ч. Футбол, Байерн Мюнхен - Лацио, Max Sport 3
22:00 ч. Футбол, Реал Сосиедад - ПСЖ, Max Sport 4
22:00 ч. Футбол, Ипсуич Таун - Бристол Сити, Diema Sport 2
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Шампионска лига